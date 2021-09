Saiba quanto ganhava Tiago Leifert, que pediu demissão da Globo

O apresentador Tiago Leifert anunciou que irá deixar a TV Globo por um tempo, que de acordo com ele será breve. O pedido de demissão do apresentador pegou muitas pessoas de surpresa, mas já era estudado por ele, que conseguiu acumular bastante dinheiro para poder tirar um período sabático.

Segundo o programa "A Tarde é Sua", o apresentador ganhava R$ 450 mil fixos por mês, um dos maiores salários da emissora.

No entanto, esse valor podia atingir cifras astronômicas nos períodos em que comandava o Big Brother Brasil. Afinal, Leifert também recebia uma parte do dinheiro embolsado pela Globo nas campanhas de merchandising do reality.

Esses valores milionários multiplicavam o salário de Tiago nos quatro meses em que a atração ficava no ar.

Por exemplo: uma ação ao vivo no reality custou, em 2021, R$ 1,2 milhão. Tiago Leifert levava para casa 15% deste valor, de acordo com a revista Piauí.

Entenda a demissão de Tiago Leifert

Depois de 16 anos na Globo, o apresentador Tiago Leifert anunciou que ele não renovará o contrato com a emissora. Ele vai apresentar a décima temporada do The Voice Brasil na TV Globo até o dia 23 de dezembro e depois deixará a Vênus Platinada.

Em comunicado, Tiago amadureceu a vontade de deixar as portas abertas para futuras parcerias.

“A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora! A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo. Eu tenho um caso de amor com a Globo. E por isso saio com a absoluta certeza de que posso me dar esse tempo e de que vou continuar sendo bem-vindo aqui a qualquer momento. Meu muito obrigado a todos que estiveram comigo. E em especial ao público, que sempre me acolheu”.

Carreira

O começo foi em 2004 como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo. Depois, Tiago Leifert chegou ao SportTV, em 2006, como repórter e logo virou editor-chefe do Globo Esporte, apresentador e foi o responsável pela mudança no formato do jornal.

Com um estilo único, chamou atenção e foi convidado para alçar novos voos como apresentador da versão brasileira do The Voice, em 2012. Em 2015, assumiu o matinal É de Casa. Esteve à frente, ainda, da Central da Copa, em 2010, 2014 e 2018, e participou do crescimento da franquia The Voice, apresentando a primeira temporada da versão Kids.

Em 2016, trouxe sua paixão pelos games e pelo universo geek para a TV Globo, com o Zero 1. E, em 2017, assumiu um de seus maiores desafios: comandar o Big Brother Brasil.

BBB

Apresentando as últimas cinco edições do BBB, Tiago deixou sua marca não apenas com seus bordões como “fogo no parquinho” e “textão não decide paredão”, mas também pela empatia com os jogadores e na condução de edições históricas – a última garantiu o recorde mundial de votação popular em um reality show.

No Domingão

Por diversas vezes substituiu colegas em seus programas e, mais recentemente, encarou a missão de comandar as tardes de domingo durante uma licença médica de Fausto Silva e, depois, no Super Dança dos Famosos antes da chegada de Luciano Huck.

“Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Aliás, faz 20 anos que saí de casa para estudar nos EUA com a missão de um dia trabalhar na Globo. Eu consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas. Tudo deu certo, foi lindo demais. Saio maduro, sem pressa, feliz e pronto para o mundo que está à minha frente.”