Saiba quanto o Bahia vai arrecadar pela classificação na Copa do Brasil

Foi no sufoco, mas o Bahia está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (10), o Esquadrão ficou no 1x1 com o Azuriz, no estádio os Pioneiros, em Pato Branco, mas venceu por 4x3 nos pênaltis e garantiu a classificação.

Além da vaga na próxima fase e o sonho de voltar a conquistar um torneio nacional, o triunfo vai render um bom dinheiro ao Esquadrão. Como premiação pela participação na próxima fase, o Bahia receberá uma cota de R$ 3 milhões.

Como recebeu R$ 1,9 milhão pela participação na terceira fase, o Bahia já conseguiu arrecadar R$ 4,9 milhões na competição. Dinheiro importante para um clube que tem acumulado prejuízos desde a queda para a Série B.

Pelo orçamento divulgado pela diretoria para a atual temporada, a expectativa do Esquadrão é de uma queda de R$ 113 milhões em receitas na comparação com o que foi arrecadado no ano passado.

A classificação às oitavas de final garante ao Bahia também o cumprimento da meta esportiva estabelecida no início do ano. A previsão do Esquadrão era a de ultrapassar pelo menos uma fase na Copa do Brasil.

O próximo adversário do Bahia no torneio vai ser conhecido através de sorteio.