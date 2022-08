Saiba quem é a falsa vidente acusada de dar golpe milionário em idosa no Rio

A mulher responsável por abordar uma idosa de 82 anos oferecendo "serviços espirituais" para evitar a morte da filha dela, em golpe de mais de R$ 724 milhões em pagamentos e obras de arte, foi identificada como Diana Rosa Aparecida Vuletic, de 37 anos. A própria filha da idosa também está envolvida no golpe, segundo a polícia.

Segundo O Globo, Diana já havia sido presa por conta da atuação como falsa vidente nas ruas de bairros de classe média-alta no Rio, como Copacabana, Ipanema e Leblon. Ela já responde por estelionato, extorsão, ameaça, falsidade ideológica, lesão corporal, injúria por preconceito, maus tratos, cárcere privado e estupro.

O inquérito da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (Deapti) aponta que a idosa foi abordada por Diana em janeiro de 2020, quando saia de um banco em Copacabana.

Na ocasião, ela disse que a filha da idosa estava doente e iria morrer em breve. Com a conversa, conseguiu convencer a idosa a levá-la até seu apartamento, no mesmo bairro. Lá, ela jogou búzios e "confirmou" a previsão. As duas foram juntas para a casa de outra vidente, no bairro do Leme, para fazer trabalhos espirituais pela cura da filha da idosa.

A idosa ficou desconfiada qunado as mulheres quiseram saber onde a filha dela morava e tinha objetos de valor. Diana sugeriu que ela procurasse outra pessoa e a levou até a casa de uma mulher conhecida como Mãe Valéria de Oxossi, em Ipanema, que confirmou que a filha dela estava com "espirito ruim". Depois, ela cobrou um valor pelo trabalho.

Ao contar para a filha, essa orientou que ela pagasse, para livrá-la do suposto mal. A idosa concordou em pagar mais de R$ 5 milhões por acreditar nas previsões. A filha dela sofreria de depressão e síndrome do pânico.

A polícia estima que além de Diana e da filha, pelo menos outras cinco pessoas participaram do golpe.

Outros crimes

Em abril, a falsa vidente foi presa em flagrante em Ipanema por extorquir uma dona de casa de 24 anos depois de prometer uma consulta gratuita. Depois do atendimento, ela cobrou R$ 4,3 mil afirmando que teria realizado uma "cirurgia espiritual". Ela pressionou a mulher pelo pagamento, afirmando que ela seria hospitalizada em seis meses se não seguisse suas recomendações.