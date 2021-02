Saiba quem é Allan Soares, produtor apontado como novo namorado de Flordelis

Ser apontada como suspeita no assassinato do ex-marido geralmente não é uma característica convidativa na hora de encontrar um novo amor, mas este detalhe da vida da deputada federal Flordelis não intimidou o jovem produtor Allan Soares, de 25 anos, apontado como novo namorado da parlamentar.

O namoro dos dois foi assumido para a família no último dia 5, durante aniversário de 60 anos da deputada. Mas os dois já eram vistos juntos há algumas semanas, segundo informações do jornal Extra.

Os dois se conhecem pessoalmente há no mínimo três anos. Em um registro postado nas redes sociais de Allan em agosto de 2018 aparece ele, a deputada e o ainda vivo Pastor Anderson durante visita do ex-casal a cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, cidade do novo namorado.

Também evangélico, Allan Soares é 35 anos mais novo que a deputada e trabalha como produtor artístico de cantores do segmento gospel.

Ele acompanhou de perto todo o noticiário policial envolvendo o assassinato do Pastor Anderson. Em suas redes sociais, o produtor sempre fez questão de defender publicamente Flordelis, suspeita no caso.

Com isso os pombinhos foram se se aproximando mais nos últimos meses, e os encontros foram ficando mais frequentes. Entre os amigos do casal, a conversa é que o romance entre eles teria ficado sério a partir do começo deste ano.