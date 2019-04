Saiba quem o Bahia pode enfrentar nas oitavas da Copa do Brasil

O Bahia passou pelo Londrina após perder o jogo de volta por 2x1, fora de casa, porque goleou por 4x0 no primeiro jogo, na Fonte Nova. O resultado colocou o tricolor nas oitavas de final da Copa do Brasil, e agora o clube aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário.

O sorteio acontece às 15h da próxima quinta-feira (2) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, e uma coisa já é certa: os comandados de Roger Machado terão pela frente um dos oito times que vêm da Libertadores.

Isso porque eles formam o pote A, cujas equipes vão enfrentar os times do pote B, onde estão o Bahia e mais os campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde de 2018, além dos cinco clubes que chegaram às oitavas após avançar nas quatro primeiras fases da própria Copa do Brasil.

Entre os possíveis adversários do tricolor estão o Palmeiras, atual campeão brasileiro, e o Cruzeiro, atual campeão da Copa do Brasil. Veja a lista completa no final do texto.

Quinze equipes já estão garantidas nas oitavas de final, restando apenas a definição do confronto entre Juventude e Vila Nova, que empataram por 0x0 na primeira partida e decidem o classificado no Serra Dourada, em Goiânia, no dia 7 de maio.

Comunicado oficial:



O #SorteioCopaDoBrasil para definição dos confrontos e mandos das oitavas de final será no dia 02/05 (quinta-feira), às 15 horas. ????⚽️ — Copa Continental do Brasil (@CopadoBrasil) 26 de abril de 2019

Confira os dois potes do sorteio:

POTE A

Athletico-PR

Atlético-MG

Cruzeiro

Flamengo

Grêmio

Internacional

Palmeiras

São Paulo

POTE B

Bahia

Corinthians

Fluminense

Fortaleza

Paysandu

Sampaio Corrêa

Santos

Juventude ou Vila Nova

*Com supervisão do subeditor Miro Palma