Salão do Automóvel de Detroit retorna, busca a eletrificação e não perde a essência

Em janeiro de 2019, eu estive pela última vez em Detroit para o Salão do Automóvel. Naquela época, o Naias, sigla em inglês para North America International Auto Show, aconteceria pela última vez no rigoroso inverno do norte dos Estados Unidos. A edição seguinte estava marcada para acontecer em julho de 2020. Mas veio a pandemia e tudo mudou.

Enfim, neste ano, o show voltou. A região metropolitana de Detroit é o berço da indústria automotiva americana, onde surgiu empresas como Chrysler, Dodge, Ford e General Motors, por exemplo. E esses foram os principais anfitriões da mostra de automóveis na mais populosa região de Michigan.

A Stellantis, conglomerado que surgiu da fusão da FCA com a PSA, tem o maior estande do evento que finaliza neste domingo. De uma ponta a outra do Huntington Place, estão expostos veículos da Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep e Ram.

Confira em vídeo a cobertura do Salão do Automóvel de Detroit

Mas o salão foi além das exposições. A interação foi o destaque. No espaço da Stellantis, por exemplo, é possível vivenciar experiências inusitadas, como subir escadas a bordo de um Jeep Wrangler híbrido ou fazer manobras com uma das picapes da Ram.

E o evento não se resumiu apenas a um lugar. Nos arredores do Huntington Place foram montadas outras arenas com mais atrações automotivas que vão além dos tradicionais lançamentos. Uma delas destacou os big foots, carros com rodas enormes e que fazem manobras radicais. Há também espaço para palestras e um local especial para startups.

Prestígio na abertura

Na prévia para a imprensa, quando o CORREIO foi o único veículo de imprensa brasileira presente, a presença ilustre foi Joe Biden, presidente dos EUA. “Acredito que possamos retomar e ser o futuro da indústria automotiva no mundo. Nós somos a América e não há nada que não possamos fazer se trabalharmos juntos”, discursou o chefe do executivo.

O presidente Joe Biden anunciou investimentos em elétricos (Foto: Naias)

Biden anunciou a aprovação dos primeiros US$ 900 milhões em financiamento para construção de estações de recarga de veículos elétricos em 35 Estados como parte de uma legislação de US$ 1 trilhão aprovada em novembro.

Até 2030, Biden quer que metade de todos os novos veículos vendidos sejam elétricos ou híbridos plug-in. Além disso, espera a instalação de 500 mil novas estações de recarga.

A Dodge brilhou com o conceito elétrico do Charger (Foto: NewsPress)

O governo americano também diz estar contribuindo para eletrificar sua frota. De acordo com a Casa Branca, em 2020 menos de 1% das novas aquisições foram de veículos elétricos e isso mais que dobrou ano passado. Neste ano, até agosto, já foram adquiridos cinco vezes mais carros deste tipo do que durante todo o ano passado.

American way

A eletrificação nos EUA é curiosa. Fãs de motores de grandes capacidades cúbicas e muitos cilindros, os americanos não admiram carros pequenos. Prova disso é que o híbrido plug-in, modelo que além de regenerar energia pode ser carregado na tomada, mais vendido é um Wrangler.

Várias demonstrações práticas são realizadas O Grand Wagoneer se destacou com a opção para oito pessoas Na Ford, destaque para a nova geração do Mustang O Wrangler mostra sua capacidade subindo uma escadaria Os drones ganharam espaço no salão de automóveis Uma ação do filme Jurrasic Parck acontece em Detroit Espiões coletandando os dados dos concorrentes O pato de borracha que ganhou fama na pandemia ganhou uma versão gigante Uma demonstração inusitada de mobilidade no rio Detroit Os big foot chamaram a atenção do público infantil

Várias demonstrações práticas são realizadas O Grand Wagoneer se destacou com a opção para oito pessoas Na Ford, destaque para a nova geração do Mustang O Wrangler mostra sua capacidade subindo uma escadaria Os drones ganharam espaço no salão de automóveis Uma ação do filme Jurrasic Parck acontece em Detroit Espiões coletandando os dados dos concorrentes O pato de borracha que ganhou fama na pandemia ganhou uma versão gigante Uma demonstração inusitada de mobilidade no rio Detroit Os big foot chamaram a atenção do público infantil

No primeiro semestre deste ano, a Jeep vendeu nesta configuração mais que o dobro do que o Toyota RAV4 com a mesma tecnologia. E não estamos falando de um veículo barato, o Wrangler 4xe custa inicialmente US$ 54.595 - o equivalente a R$ 282.518. O convencional, somente a gasolina, tem preço inicial de US$ 29.995 (R$ 155.188). Ou seja, a eletrificação para os americanos vai acontecendo sem que a essência do seu desejo automotivo seja perdida.

O fabricante não perdeu tempo e lançou mais uma versão 4xe para seu modelo mais icônico, a aguardada versão Willys. Com essa tecnologia, o Wrangler roda quase 80 quilômetros em modo elétrico. A Jeep ainda apresentou uma versão comemorativa de 30 anos para o seu próximo lançamento no mercado brasileiro, o Grand Cherokee. O SUV voltará híbrido plug-in ao país, como já acontece com o Compass.