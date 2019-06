Salão Nobre do Palácio da Aclamação que funciona como cerimonial será restaurado

(Divulgação)

O salão dourado é hoje utilizado pelo cerimonial para eventos mais exclusivos

Desde o ano passado funcionando como espaço de eventos, sob o comando das Voluntárias Sociais, o Palácio da Aclamação, no Campo Grande - que foi morada dos governadores durante meio século - terá mais uma área restaurada. Desta vez, a obra se concentrará no suntuoso Salão Nobre, que fica no piso térreo, que receberá um investimento de cerca de R$ 700 mil. Este recurso, segundo o diretor do IPAC, João Carlos Oliveira, se refere a uma parte do valor aprovado no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), e captado no setor privado através da Lei Rouanet, cujo valor total autorizado para captação do projeto de recuperação de todo o palácio é de R$ 5 milhões.

Originalidade

O salão, que embora esteja com o teto e paredes comprometidos pela ação do tempo, já vem sendo utilizado como um dos espaços ofertados pelo cerimonial para eventos exclusivos e é o local preferido dos noivos para fotografias de casamento. Os recursos, segundo o IPAC, servirão para recuperar os elementos artísticos do teto e das paredes, que foram ao longo dos anos desgastados. Após a obra, que está sendo executada pelo Instituto Pedra, do Rio de Janeiro, o teto recuperará os desenhos do século 19, enquanto as paredes ganharão de volta os detalhes e pinturas originais.

(Foto:Matheus Pereira/Divulgação)

Os jardins concentram a maioria dos eventos do cerimonial

Café

A próxima etapa, segundo João Carlos Oliveira, será executada tão logo sejam captados os recursos e consistirá na recuperação do andar superior que está fechado há muitos anos em função de seu estado precário. “O projeto é que o pavimento superior seja transformado em casa-museu para visitação”, diz. Está previsto para o espaço, segundo ele, um café para atender aos visitantes.



Mundo insano

Dois grandes nomes da dramaturgia brasileira subirão ao palco do Teatro Castro Alves nos dias 20 e 21 de julho. Claudia Abreu e Leandra Leal são as protagonistas do espetáculo PI – Panorâmica Insana, dirigido por Bia Lessa, e que tem no elenco os atores Luiz Henrique Nogueira e Rodrigo Pandolfo. Em cena, o quarteto vive mais de 150 personagens, interpretando textos de Júlia Spadaccini, Jô Bilac e André Sant’anna, que abordam temas como civilização, sexualidade, política, violência, nação, miséria, riqueza, consumo desenfreado, gênero e desejo.

(Divulgação)

Claudia Abreu e Leandra Leal encabeçam elenco da peça

Sessão nostalgia

Para os nostálgicos de plantão vem aí o projeto Rota Retrô que reunirá artistas consagrados que marcaram época. O start será dado no próximo dia 6 de julho, às 18h, na Área Verde do Othon com o show de dois nomes que fizeram história nos anos 1980: Rosana e Byafra. A proposta da dupla é uma viagem no tempo, com os hits que fizeram história em suas carreiras.



Peneira fina

O publicitário e fotografo André Urso foi o único baiano selecionado para participar da quinta edição do Fórum Latino-Americano de Fotografia que acontece de 13 a 16 de junho, no Itaú Cultural, em São Paulo. A proposta do evento, que reunirá apenas 30 profissionais selecionados pela organização em toda a América Latina, é promover o compartilhamento de portfólios e mostrar o seu trabalho para alguns dos nomes mais expressivos do mundo. Realizado a cada três anos, o evento é um dos mais importantes espaços de reflexão e difusão da fotografia na América Latina.

(Foto:Paulo Sousa/Divulgação)

O publicitário e fotógrafo baiano André Urso

De fora

Responsável pela criação da trilha sonora do espetáculo Brasilis, estrelado pela Turma da Mônica, de Maurício de Souza, que estreará no dia 29 de junho, em São Paulo, a banda Olodum vai fazer participações ao vivo em algumas das apresentações que a trupe fará na turnê que passará por algumas cidades brasileiras. Curioso é que, embora tenha outra baiana na equipe, a estilista Carol Barreto assinando os figurinos, a produção excluiu Salvador da turnê.



Bebendo e aprendendo

O restaurante Amado foi o lugar escolhido pela The Wine School para sediar o primeiro curso de formação de especialistas em vinhos, em Salvador. Com direito a certificação, o Wine & Spirits Education Trust vai acontecer no próximo dia 29 de junho (sábado), das 9h às 18h e as inscrições estão abertas no site da escola.



Comida do Mato

Depois de dois anos pesquisando e mapeando plantas alimentícias na Bahia, o chef Alício Charoth começou as filmagens do projeto Comida Aqui é Mato, que vai mostrar a cultura alimentar do estado. Cada episódio, segundo ele, parte da reflexão central de que este é um tema importante na revalorização do saber ancestral. Nos oito episódios, que deverão ser exibidos na TV pública, Charoth vai preparar receitas com estas descobertas, ao lado de Mona Soares. A produção está a cargo da Mangaba Productions, e o programa será dirigida por John Lewis.