Salesianos Bahia celebram 207 anos de Dom Bosco  

Porque um menino de nove anos um dia sonhou em transformar a vida de jovens, tendo a educação e o amor como principais ferramentas, é que hoje o caminho de diversos estudantes que integram a Rede Salesiana de Escolas é impulsionado. O que Dom Bosco, camponês e órfão de pai aos 2 anos, abraçou como seu projeto de vida continua a inspirar alunos e alunas. No mês em que se comemora os 207 anos deste que é considerado Pai e Mestre da Juventude, sua história é celebrada por pessoas de 134 países, nos quais sua obra está presente como um grande legado.

O sonho de Dom Bosco vem sendo realizado dia a dia também na Bahia, através das duas unidades de ensino: Colégio Salesiano Dom Bosco e Liceu Salesiano do Salvador, que orientam seus alunos sobre a importância de se ter um projeto de vida desde cedo, e, principalmente, estimulam a capacidade de sonhar. O Projeto de Vida é um encontro desses estudantes com a possibilidade de se tornarem tudo o querem ser, desenvolvendo habilidades e competências técnicas e emocionais para fazerem as escolhas mais assertivas.

Os dois colégios Salesianos de Salvador são mais do que escolas. Podem ser considerados polos de desenvolvimento de atributos, como socialização, espiritualidade, liderança, decisão e criatividade, totalmente de acordo com a reformulação da Educação Básica Brasileira, normatizada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Os dois colégios Salesianos de Salvador podem ser considerados polos de desenvolvimento de atributos (Foto: Bruno Ricci/divulgação)

Projeto de vida: o que é?

Em seu sonho, Dom Bosco viu um homem que o apresentou uma ideia que precisava ser posta em prática: “Não é com pancadas, mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos”. Bastaram essas palavras para ele perceber que estava diante do seu grande propósito de vida. A partir daí deixou que tudo tomasse forma e disseminou valores como Carisma Salesiano, baseado em acolhimento, ética e responsabilidade social e ambiental.

De acordo com Marcos Pessoa, professor de Projeto de Vida e de Língua Portuguesa no Colégio Salesiano Dom Bosco em Salvador, para entender o sentido da obra de Dom Bosco é necessário compreender o contexto em que ele viveu. “No século XIX, a Itália passava por um período difícil para sua população, principalmente a mais carente. Nesse período, o país vivia o Risorgimento, movimento de unificação dos povos daquela península e a formação do estado-nação italiano. Tratava-se de um período de muitas batalhas e de um futuro incerto”, explica.

Falta de recursos e incerteza no futuro roubavam dos jovens a perspectiva de futuro. Com um olhar sensível a isso, Dom Bosco começou a desenvolver, então, um trabalho para devolver a esses jovens a conexão com seus projetos individuais. “Acredito que esse seja o seu principal legado e que tem tudo a ver com o que hoje discutimos em nossa escola como Projeto de Vida”, ressalta o professor.

O autoconhecimento e saber onde quer chegar são fundamentais para criar experiências e até escolher uma profissão. E conduzir esta orientação é uma das missões do Salesiano. “Atualmente, isso vem sendo um trabalho bastante desafiador, uma vez que as mudanças sociais, principalmente no que se refere às carreiras, vêm sofrendo transformações cada vez mais velozes. Contudo, devemos compreender que o trabalho com o Projeto de Vida não deve ser pensado unicamente como uma projeção para o futuro, mas sim como um trabalho de aquisição de autoconhecimento e de reflexão de si e da sociedade em que vivemos”, ressalta.

É importante saber que a metodologia aplicada não contempla apenas o lado profissional. O projeto de vida, no entendimento do Salesiano, além do eixo acadêmico-profissional, envolve os aspectos pessoal, interpessoal, sociocultural-cidadão e espiritual. Desse modo, definir um projeto de vida é antes de mais nada desenvolver todas essas dimensões do ser humano.

Aluno da 3ª série do Liceu Salesiano do Salvador, Gustavo Mello afirma que seu projeto de vida está em constante construção. Independentemente da profissão que decida seguir no futuro, ele busca realização pessoal e pretende oferecer uma melhor qualidade de vida também para a família. “A escola é parte fundamental nesse planejamento, na medida em que proporciona experiências únicas e aprendizados, também, para além da grade de ensino”, afirma.

Gustavo Mello, aluno da 3ª série do Liceu Salesiano do Salvador (Foto: Beatriz Nobre)

Circuito de Profissões reúne exemplos práticos de projetos de vida

Estamos vivendo um mundo de transformações e estudos já mostraram que 85% das profissões que estarão disponíveis no mercado de trabalho daqui a 10 anos ainda não foram criadas. Como estimular estudantes para um futuro tão incerto?

“O que parece um desafio intransponível é, na realidade, uma grande oportunidade para nossas escolas desenvolverem habilidades e competências que vão além dos conhecimentos técnicos: inteligência emocional, raciocínio lógico, pensamento crítico e criativo, entre outros. Habilidades e competências estimuladas a partir da utilização de metodologias ativas que incentivam o protagonismo do estudante, condição necessária para o desenvolvimento do seu projeto pessoal de vida”, frisa a educadora Everidiana Sena Santana, que atua no Núcleo de Formação Continuada dos Salesianos Bahia.

“Os estudantes salesianos têm em Dom Bosco um exemplo concreto da máxima de que “todo projeto de vida é pessoal, mas também comunitário”_Everidiana Sena Santana, educadora do Núcleo de Formação Continuada dos Salesianos Bahia

Dentro desta perspectiva é que os Salesianos Bahia promovem o Circuito de Profissões, um grande encontro que reúne exemplos práticos para encantar os alunos e estimulá-los na construção dos seus próprios projetos. O evento acontecerá, neste sábado, das 8h às 13h.

Esta atividade pedagógica é a culminância de um trabalho realizado ao longo do ano, que tem como público-alvo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio das duas unidades. O objetivo é oferecer a eles experiências e informações referentes à escolha profissional/vocacional, aos cursos e à forma de ingresso nas instituições de ensino superior públicas e privadas, oportunidades para o mercado de trabalho, áreas de atuação, novas profissões e intercâmbios.

De acordo com a pedagoga Claudia Blanc, uma das orientadoras responsáveis pelo projeto, este é um evento de grande porte que reúne faculdades/universidades públicas e privadas, mais de 150 profissionais atuantes e ligados às instituições de ensino superior, às Forças Armadas e às Polícias Civil, Militar e Federal, além de 80 diferentes cursos. Para esta edição é esperada a presença de 1.500 pessoas. “Tivemos mudanças significativas no pós-pandemia, como nas áreas de tecnologia, saúde e bem-estar. Nos bate-papos, os profissionais vão apresentar tendências das áreas para despertar nos alunos o interesse por mais pesquisas”, salienta.

“De tempos em tempos nascem novas profissões e outras vão se extinguindo. A orientação educacional vai analisar esses cenários junto com os alunos” _Claudia Blanc, pedagoga e uma das orientadoras do projeto Circuito de Profissões



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.