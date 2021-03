Salvador abre 10 novos leitos de UTI covid no hospital Eládio Lassére

Salvador abriu 10 novos leitos de Unidade de Terapia Intensivo equipados para atender exclusivamente pacientes diagnosticados com covid-19. As unidades ficam no Hospital Estadual Eládio Lassére, no bairro de Águas Claras, em Salvador.

De acordo com o secretário da Saúde do Estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, novos leitos estão sendo abertos diariamente para reduzir a pressão na rede assistencial e evitar um colapso. "Cabe esclarecer que não é possível abrir novos leitos de modo infinito. As medidas mais eficientes e já conhecidas, que é o uso de máscara, distanciamento social e higiene frequente das mãos, precisam ser tomadas por todos. A irresponsabilidade de alguns afeta muitos, sobretudo, os mais idosos. É necessário cuidar de si e dos outros, evitando a infecção pelo vírus", avalia.

A Bahia possui 1.306 leitos de UTI covid para pacientes adultos - destes 1.134 estão ocupados (87%). Já Salvador possui, atualmente, 1.488 vagas pra tratamento de pacientes acometidos pelo coronavírus em unidades de terapia intensiva, sendo que 1.203 estão ocupadas (89%).