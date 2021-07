Salvador acordando a 9,5º C? Conheça a história do frio na Bahia

Você consegue se imaginar acordando numa Salvador a 9,5º C? Acredite, mas essa temperatura já foi registrada pelo INMET por aqui. Aliás: qual foi o inverno mais rigoroso da capital baiana?

A verdade é que o soteropolitano já bate o queixo e tira o casaquinho do armário quando bate 20º C no termômetro. Foi o que aconteceu na última semana. Muita gente se queixou da sensação térmica, que chegava a 17º C.

Se o pessoal de Salvador tem baixíssima - ou nenhuma - resistência ao frio, o mesmo não pode ser dito dos baianos. Tudo bem, não é muito habitual associar isso ao nosso estado, mas faz, sim, muito frio em algumas regiões da Bahia.

Em algumas cidades da Chapada Diamantina, chega a bater 6º C de sensação térmica! O termômetro também costuma causar sustos a quem vive na região do Planalto da Conquista e no Oeste baiano, onde nessa semana a temperatura oficial chegou a bater 10º C.

Nesse 8º episódio da nova temporada do podcast O Que a Bahia Quer Saber, te convidamos a esfregar as mãos, botar um casaquinho e conhecer a história do frio na Bahia. Quais foram as menores temperaturas registradas na nossa história?

E mais: como é a vida de quem mora nas cidades mais frias da Bahia? Contamos histórias de pessoas que já passaram verdadeiros 'perrengues' a quase 2 mil metros de altitude. E o mais curioso: tem gente que adora isso. Correr no frio, subindo as serras, pagar promessa. É tradição!

Também desvendamos algumas perguntas que todo curioso baiano já se fez um dia. Qual foi a menor temperatura já registrada em Salvador? Seria possível nevar algum dia na Bahia? Será que já tivemos episódios de geada por aqui, que nem acontece no Sul?

E um 'spoiler': acredite, já foi registrada aqui em Salvador a temperatura de 9,5º C. E teve uma cidade na Bahia onde bateu, de fato, 4º C. Como isso tudo seria possível?

Toda semana, você tem no podcast O Que a Bahia Quer Saber uma matéria especial em formato de áudio. Um mergulho em algum tema de relevância para o estado.





O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.