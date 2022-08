Salvador amplia 4ª dose da vacina contra covid para todos a partir dos 18 anos

Salvador vai ampliar a vacinação da quarta dose contra a covid-19 para todos a partir de 18 anos já a partir da terça-feira (16). Segundo a prefeitura, são 112 mil na faixa entre 18 e 29 anos que serão beneficiadas - a vacinação já estava liberada para quem tinha a partir de 30, público que também vai poder continuar a procurar a imunização.

Para receber dose de reforço, é preciso ter um intervalo de quatro meses do recebimento da 3ª dose, ou seja, estão habilitados aqueles imunizados até 18 de abril de 2022. Os pontos de vacinação serão divulgados no fim da tarde desta segunda-feira (15).

O secretário municipal da Saúde, Decio Martins, destacou a importância de as pessoas completarem o esquema vacinal, inclusive com mais essa dose de reforço. A vacinação ajuda a diminuir o impacto da covid no sistema de saúde.

“A vacinação tem sido nossa principal aliada para que os novos casos do coronavírus não gerem impactos significativos no sistema de saúde, já que a imunização reduz os riscos de agravamento da doença, evitando a necessidade dos pacientes de internamento em leitos de enfermaria ou UTI. Por isso, estamos convocando a população para completar o ciclo vacinal e garantir a proteção contra o vírus”, afirmou o secretário.