Salvador antecipa 2ª dose e imuniza pessoas em situação de rua nesta quarta (7)

Nesta quarta-feira (7), a vacinação contra covid-19 em Salvador será exclusiva para aplicação da dose única para as pessoas em situação de rua e a da 2ª dose dos imunizantes Oxford e CoronaVac para pessoas aprazadas até o dia 13 de julho.

A aplicação da primeira dose para os demais públicos habilitados está suspensa na capital baiana por falta de vacina. De acordo com a prefeitura, a vacinação será retomada após o envio de novos lotes pelo Governo Federal.

Nesta quarta, 6,4 mil pessoas receberam a primeira dose. A maior parte - 3.648 imunizados - foi de pessoas de faixa etária superior ao público habilitado, que era de acima de 41 anos. Ou seja, eram pessoas que já poderiam ter se imunizado antes, o que segundo a Secretaria Municipal de Saúde foi a causa das filas intensas nos postos nesta terça.

As doses de vacina acabaram no final da manhã em vários postos, incluindo no 5º Centro, onde houve um protesto que chegou a fechar a via em frente à unidade, no Garcia. “Queremos vacina, queremos vacina”, gritavam.

2ª DOSE: 08H ÀS 14H

Nesta quarta-feira (07), todas as pessoas que estão com a data de reforço para até o dia 13 DE JULHO JÁ PODEM PROCURAR OS PONTOS DE IMUNIZAÇÃO para receber a vacina contra a COVID-19.

A estratégia acontecerá por demanda aberta, das 08 às 14 horas.

2ª DOSE CORONAVAC – 08H ÀS 14H

Drivers: Barradão e FBDC Cabula

Pontos Fixos: UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), Barradão e USF Curralinho.

2ª DOSE OXFORD – 08H ÀS 14H

Drivers: PAF Ondina e FBDC Brotas

Pontos Fixos: USF Vista Alegre; FBDC Brotas, USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II); Cajazeiras X e USF Fernando Filgueiras (Cabula VI).

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA

A Secretaria Municipal da Saúde segue com a aplicação da primeira dose para a população de rua nesta quarta (07). Os pontos instalados em locais estratégicos continuarão funcionando das 08h às 16h para garantir a imunização dessa população. As pessoas interessadas já foram cadastradas pela Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre).