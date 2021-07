Salvador antecipa aplicação da 2ª dose para aprazados até o dia 19 de julho

A vacinação contra a covid-19 segue exclusiva para 2ª dose em Salvador nesta quinta-feira (15). Com isso, a Prefeitura vai antecipar a vacinação de quem estava programado para receber sua dose de reforço até o dia 19 de julho.

O complemento do esquema vacinal ocorrerá por demanda aberta das 08 às 14h, sem necessidade de agendamento prévio. A data da segunda dose pode ser conferida no cartão obtido no ato do recebimento da 1ª dose ou no site da SMS - Secretaria Municipal da Saúde.

A aplicação da primeira dose segue suspensa enquanto o município aguarda o envio de novos lotes de imunizantes por parte do Governo Federal para retomar a estratégia na cidade. Até esta quarta, Salvador já vacinou 1.198.464 pessoas com pelo menos uma dose da vacina contra a covid. Na cidade, 530.502 pessoas estão com imunização completa com duas doses ou dose única.

2ª DOSE CORONAVAC – 08H ÀS 14H

Drivers: Barradão, 5º Centro de Saúde (Barris), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Centro de Convenções e FBDC Cabula

Pontos Fixos: UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Cajazeiras V, USF Federação, Barradão, 5º Centro de Saúde (Barris) e USF Curralinho.

2ª DOSE OXFORD – 08H ÀS 14H

Drivers: PAF Ondina, Faculdade Universo, Universidade Católica (Pituaçu), Arena Fonte Nova, Parque de Exposições, Shopping Bela Vista e FBDC Brotas

Pontos Fixos: USF Vista Alegre; USF Vale do Matatu, USF Teotônio Vilela II (Fazenda Coutos II); USF Plataforma, USF Resgate, Parque de Exposições, FBDC Brotas, Cajazeiras X, Universidade Católica (Pituaçu), UBS Ramiro de Azevedo, USF Pirajá, USF Santa Luzia (Engenho Velho de Brotas), Clube dos Oficiais (Dendezeiros) e USF Fernando Filgueiras (Cabula VI).