Salvador atinge 80% de cobertura na vacinação de crianças contra influenza

Salvador alcançou 80% de cobertura de vacinação de crianças contra Influenza, com mais 139.088 doses aplicadas, entre 12 de abril e a última terça-feira (21). A cidade registrou público recorde no primeiro mutirão de vacinação , realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), na última sexta (17), registrando um total de 74.099 (setenta e quatro mil, noventa e nove) imunizados/as contra o vírus.

A vacinação da população em geral, entre gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas e idosos cresceu de 58 % para 60%. Ao todo, 809.655 pessoas foram imunizadas em Salvador. A meta da secretaria é imunizar pelo menos 90% do público elegível que reside na cidade. O dado final foi atualizado pela pasta na manhã desta quinta-feira (23).

A estratégia mobilizou 90 pontos entre fixos, drives e volantes, além de centenas de profissionais. O resultado expressivo foi comemorado pelo gestor da Secretaria Municipal da Saúde.

“Tivemos uma extensa campanha contra a influenza durante o ano, mas com baixa adesão. O rápido crescimento de casos de gripe no Rio de Janeiro, caracterizado logo após como surto da doença na cidade, me levou a tomar medidas rápidas como a solicitação de doses extras para o município de Salvador e ampliação de unidades de referência para imunização, além de inúmeros apelos na imprensa para que a população buscasse a vacina. Os números que conquistamos ontem foram extremamente positivos e são de extrema importância para proteger vidas e impedir a circulação do vírus na nossa cidade”, afirmou Leo Prates.