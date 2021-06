Salvador atinge marca de 1 milhão de vacinados com primeira dose

Salvador atingiu hoje a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose contra a covid-19. O número representa mais de 50% do público-alvo da vacina. Como apontava o Vacinômetro municipal até às 12h, 1.000.555 pessoas receberam a primeira dose e 420.756, a segunda. Nesta sexta-feira (25), até o momento, foram aplicadas 9.386 doses.

O secretário municipal de saúde, Leo Prates, comemorou a conquista através das redes sociais. “Mais de 1 milhão de pessoas vacinadas, de 1ª dose, contra a Covid-19 em Salvador! Agradeço de coração a cada um que vestiu a camisa e está trabalhando todos os dias para salvar vidas! Sem vocês, profissionais de saúde, nada disso seria possível! Vamos continuar nos cuidando: usando máscara, evitando aglomerações para que possamos vencer essa batalha o mais rápido possível! Gratidão”, diz a publicação.

O prefeito Bruno Reis também se manifestou através das redes sociais. “Acabamos de chegar a 1 milhão de pessoas vacinadas com a 1ª dose em Salvador! Isso representa mais de 50% do público-alvo e reflete o quanto todos os esforços têm sido essenciais para acelerar o processo de imunização. Mesmo com as dificuldades, quando as vacinas chegam vão direto para o braço das pessoas e, por isso, somos a capital mais eficiente na aplicação. Tenho fé em Deus, no trabalho e na ciência e sei que estamos fazendo o possível para superarmos a pandemia. É preciso o apoio de todos! Temos que continuar usando máscaras, evitando aglomerações e valorizando a vacina. É assim que vamos vencer!”, publicou.

A cidade é hoje a segunda capital que mais vacina no país. Com 95,4% de doses aplicadas em relação ao número de doses recebidas, perde somente para Maceió, com 97,2%.

A vacinação contra a covid-19 em Salvador e em toda a Bahia teve início no dia 19 de janeiro deste ano. A enfermeira Maria Angéica Carvalho, de 53, foi a primeira pessoa a receber o imunizante na Bahia. A aplicação teve início nas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

Na cerimônia que marcou o início da vacinação, também receberam as doses Lícia Pereira Santos, de 86 anos, paciente de longa duração das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid); Uenderson Araújo, 30 anos, médico do Samu de Salvador; e Deisiane Tuxá, 31 anos, enfermeira no município de Rodelas e representante de comunidade indígena.