Salvador aumenta criação de empregos no 1º quadrimestre do ano

A cidade de Salvador registrou a criação de 3.105 empregos formais no primeiro quadrimestre de 2019, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (24) pelo Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (Caged). No acumulado dos 12 meses, terminando em abril, houve criação de 7.595 empregos formais, de acordo com o Caged.

Os setores que mais influenciaram no resultado foram a construção civil, responsável por criar 2.827 empregos, e o setor de serviços, que teve 2.190 novos postos. Os dois setores, juntos, superam as perdas dos demais segmentos que fazem parte da pesquisa.

“Esse bom desempenho é fruto também das ações do Salvador 360, que completa dois anos na próxima semana. O programa tem atuado em diversos setores, inclusive na atração de investimentos, dinamizando a economia e gerando novos postos de trabalho”, afirma o secretário municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, Sérgio Guanabara.

Nos primeiros quatro meses do ano, Salvador registrou a perda de 61.072 postos de trabalho. O número chega a 183.468 no acumulado de 12 meses, terminados em abril.

Em todo Brasil, no acumulado de janeiro a abril, foi registrada a criação de 313.835 vagas com carteira. Em 12 meses até abril, o saldo é positivo em 477.896 postos de trabalho.