Salvador: Bruno Reis anuncia vacinação para rodoviários e trabalhadores da limpeza

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, usou as redes sociais, neste sábado (24) para anunciar novos públicos que serão vacinados na capital. Após comemorar a marca alcançada pela cidade, que neste sábado ultrapassou a marca de 500 mil vacinados, o prefeito divulgou que trabalhadores da limpeza e rodoviários com 50 anos ou mais serão imunizados em breve. Além da ampliação da vacinação para professores, que chegará ao grupo de profissionais a partir de 40 anos.



"Conseguimos mais um passo na retomada segura da educação! Hoje foi autorizada a vacinação de todos os professores com 40 anos ou mais da educação infantil até o ensino médio. Essa imunização vai acontecer até domingo (2/5), antes do retorno presencial das aulas", escreveu nas redes sociais o gestor."Além disso, vamos iniciar também a imunização dos trabalhadores da limpeza e do transporte coletivo rodoviário de 50 anos ou mais. Em breve, vamos divulgar todas as informações detalhadas do calendário de vacinação. Vacinar é salvar vidas!", disse Bruno Reis.Neste momento, Salvador prossegue a imunização em primeira dose para idosos a partir do grupo que completa 60 em 2021, pessoas com Síndrome de Down, pacientes em hemodiálise, fonoaudiólogos e demais autônomos, trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação na ativa, e agentes de segurança pública.