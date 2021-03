Salvador: cidade humana e solidária

Quis o destino que, em meu primeiro mandato como prefeito da primeira capital do Brasil, tivéssemos de reverenciar o aniversário desta cidade no momento mais crítico da pandemia. Nada me impede, no entanto, de expressar aqui o amor que sinto por esta cidade que, para nossa alegria, voltou nos últimos anos a ocupar no planeta o lugar de destaque que sempre foi seu ao longo da história deste nosso país.

Tão logo estejamos todos vacinados contra o coronavírus, quem visitar Salvador encontrará uma metrópole moderna e pulsante, assim como perceberá em cada olhar a luminosidade que historicamente nos distingue como um povo simpático e acolhedor.

Tudo o que vem sendo realizado nos últimos anos, toda a dignidade resgatada no centro e na periferia, todas as restaurações de casarões e monumentos, todas as praças recuperadas em cada bairro devolveram à população de Salvador a certeza de que podemos fazer a diferença neste século XXI.

Grandes metrópoles do mundo costumam oferecer aos turistas um leque de atrativos bastante limitado, o que as tornam até mesmo provincianas, após dois ou três dias de visitação. A Salvador que apresentamos hoje ao mundo tem uma infinidade de atrações. E não foi por acaso que o jornal The New York Times e a revista norte-americana de turismo e viagem Condé Nast Traveller a indicaram, recentemente, como o melhor destino do mundo.

Somos um povo resiliente, e a nós não faltarão coragem e perseverança para superar os desafios que estão por vir. É apenas uma questão de tempo para que as coisas retomem o prumo. Construímos todos os alicerces para que a nossa capital volte a gerar emprego e renda.

De acordo com um estudo publicado pela revista científica World Development, quanto maior o investimento na oferta e qualidade da infraestrutura maior é a possibilidade de redução da pobreza domiciliar no país. Salvador vem investindo com firmeza na recuperação da infraestrutura da cidade, com projetos como o Mané Dendê, no Subúrbio. Com os pés no futuro, no mundo da inovação tecnológica, da economia criativa e da inclusão das periferias, voltaremos em breve a ver a nossa população cada vez mais orgulhosa de sua cidade.

Já realizamos um cadastro aperfeiçoado das famílias mais carentes, dos informais, dos pequenos e dos grandes empresários atuantes no município. E é sempre bom lembrar que somos a única cidade do Brasil que vem garantindo aos que mais necessitam de um auxílio emergencial de R$ 270 neste período difícil de pandemia.

Além disso, estamos a pleno vapor com um de nossos programas mais impactantes, o Morar Melhor, através do qual ajudamos as mulheres chefes de família a reformar suas casas com um auxílio de R$ 7 mil. Como se percebe, ao aumentarmos a rede de amparo social, melhoramos o relacionamento entre a prefeitura e o cidadão.

Por consequência, esse resgate da dignidade da população cria em Salvador um ambiente atrativo e propício para os negócios. Lembremos ainda que nossa capital oferece hoje um dos melhores Centros de Convenções da América Latina.

O fato é que estamos reabilitando a cidade como um todo, fortalecendo o comércio e a indústria, o turismo e os serviços, além da nova era digital. Ao completar 472 anos, Salvador segue em velocidade. Uma cidade moderna, orgulhosa de si mesma, principalmente porque, durante toda a pandemia, vem se destacando por salvar cada vez mais vidas.

Bruno Reis é prefeito de Salvador

