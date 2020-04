Salvador concentra mais de 60% dos casos de coronavírus da Bahia

O número de casos confirmados de coronavírus não param de subir na Bahia. Nesta sexta-feira (17), a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) divulgou boletim epidemiológico informando que já são 1.064 os infectados no estado. Em Salvador, o número já é de 540.

Até o momento, foram confirmadas 36 mortes pela covid-19 na Bahia, nos seguintes municípios: Salvador (18), Lauro de Freitas (4), Gongogi (1), Itapetinga (1), Utinga (1), Adustina (1), Araci (1), Itagibá (1), Uruçuca (2), Ilhéus (2), Belmonte (1), Vitória da Conquista (1) e Itapé (1), Juazeiro (1). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 17h desta sexta.

Ainda de acordo com o documento, das pessoas infectadas, 273 conseguiram se recuperar e 116 ainda estão internadas, sendo 48 em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dos testes aplicados, 5.291 deram negativo e foram descartados.

Todos os dados do boletim representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Agora, com mais de mil casos, a Bahia já tem 87 dos 417 municípios afetados. O com maior concentração de casos é Salvador, que tem 540 infectados, o que corresponde a 60,34% do total. Também aparecem entre os mais atingidos Ilhéus (60), Feira de Santana (52), Itabuna (32) e Lauro de Freitas (27).

Na Bahia, as mulheres são as mais atingidas pela covid-19. Dos 1.064 testes positivos para a doença, 56,69% foram do sexo feminino. A mediana de idade foi 39 anos, variando de 4 dias a 97 anos. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 29,24% do total.

Já o coeficiente de incidência por 1.000.000 habitantes foi maior na faixa etária de 80 anos e mais (139,29/ 1.000.000 habitantes), indicando que o risco de adoecer foi maior nesta faixa, seguida de 30 a 39 anos (131,64/ 1.000.000 habitantes).

O primeiro caso de coronavírus na Bahia foi confirmado no dia 6 de março, em Feira de Santana. Desde então, já foram confirmados laboratorialmente 960 (9,47%) casos e, pelo critério clínico-epidemiológico, 104 (1,03%), totalizando 1.064 casos confirmados, dentre o total de 10.134 notificados, com descarte de 5.291 (52,21%). Permanecem em investigação epidemiológica 3.779 (37,29%).