Salvador convoca 156 novos profissionais de saúde no combate à covid-19

Salvador convocou 156 novos profissionais da área de saúde para atuar no combate à pandemia da covid-19. O chamamento, feito pela prefeitura, foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (25).

Das vagas oferecidas, 136 foram para técnicos de enfermagem, 18 enfermeiros e duas para médicos sanitaristas, contratados de forma emergencial. Os selecionados foram contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

A seleção aconteceu em março de 2020 e está vinculada ao período da pandemia, contada a partir da data da publicação da homologação no Diário Oficial, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

Os profissionais convocados se juntarão aos demais 363 trabalhadores de saúde que foram chamados nos últimos 12 meses de pandemia, totalizando 519 pessoas.

Entre os já contratados estão médicos infectologistas, clínicos e sanitaristas, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos bioquímicos, técnicos em laboratório e técnicos em enfermagem. Ao todo, mais de 10 mil pessoas se candidataram.