Salvador convoca 51 profissionais de saúde para contratação temporária

A Prefeitura de Salvador convoca 51 aprovados no último processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Eles são da função Técnico de Nível Médio I - Atendimento. A lista com nomes está no Diário Oficial do Município da terça-feira (16).

Os candidatos devem comparecer, até o próximo dia 30, à sede da Secretaria Municipal de Gestão (Semge), na Rua Horácio César, 64, Dois de Julho (antigo prédio do Sebrae), das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h, para apresentar a documentação exigida e assinar o contrato.

O titular da SMS, Leo Prates, diz que Salvador tem procurado atuar de maneira firme e transparente, no sentido de fortalecer o quantitativo cada vez mais crescente de profissionais na Saúde, principalmente neste período de aumento na demanda pelos serviços, provocado pela diminuição do número de casos de covid-19 na cidade e o avanço da flexibilização das medidas sanitárias

“Deflagramos diversos processos de convocação de profissionais e somos a capital do país que mais tem avançado na estruturação da saúde básica. Com esse ritmo acelerado de convocação de novos servidores, nossa expectativa é atingir a marca histórica de 60% cobertura na atenção básica, entregando à população soteropolitana uma rede de postos requalificada e com equipes 100% consistidas”, diz Prates.