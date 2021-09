Salvador deva aplicar 3ª dose em idosos acima de 70 anos em outubro, diz Prates

O secretário de Saúde de Salvador, Leo Prates, estima que em outubro Salvador comece a vacinar o público de 70 anos ou mais com a dose de reforço da vacina contra covid-19. Ele diz que mesmo com a baixa procura dos idosos de mais de 80 anos, não é possível recuar mais o público habilitado por questões técnicas.

"Não temos como fazer isso, mesmo que eu quisesse hoje baixar a idade para 70 anos, tecnicamente a gente bateria em uma barreira. O recomendado é que a terceira dose seja aplicada após seis meses. Não temos idosos de 70 anos que tomaram a segunda dose há seis meses. Acho que em outubro (começa). Setembro todo é das pessoas de 80 anos", afirmou Prates, em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Bahia.

Prates explica que é preciso controlar bem as doses de vacina. "A gente não pode antecipar muito, porque a antecipação quer dizer que a gente está também usando doses de maneira equivocada no período. Até porque a vacina é muito eficaz em até seis meses quem tomou a segunda dose. A gente tá correndo para aquelas pessoas que estão perdendo um pouco de cobertura", acrescentou, citando estudos que apontam uma diminuição da eficácia da vacina com seis meses.

O público habilitado hoje tem pouco mais de 20 mil pessoas, mas a procura tem sido baixa. Só 22% das pessoas que podem tomaram a terceira dose em Salvador. "Estamos usando uma série de estratégias, porque essa é para nós a vacinação mais importante", diz Leo. "Mais de 90% dos internamentos no Rio são de idosos com mais de 90 anos e deve-se muito à variente delta. Por isso que Salvador e a Bahia decicidram antecipar a aplicação", acrescenta.

As estratégias incluem visitas da equipe de Saúde aos abrigos para aplicação da terceira dose, ligação e envio de mensagens a pessoas que estão no cadastro da SMS e agora será preparada uma campanha institucional destacando a importância desse reforço agora. "Se você idoso tomou a segunda dose até 12 de março você pode ir tomar a terceira dose", afirma.

O secretário lembra que o Ministério da Saúde orientou, por enquanto, que a dose de reforço seja aplicada para pessoas de 70 anos ou mais, mas que há intenção dos estados de ampliar para 60 anos ou mais. "A gente acha fundamental que a gente possa atingir todos os idosos. E a CIB, aqui na Bahia, também aprovou os profissionais de saúde, que devem começar após os idosos", afirma. O ministro Marcelo Queiroga também falou dos planos de incluir os trabalhadores de saúde, mas ainda não há uma data definida.

Ele explica como está sendo a imunização em nova dose. "A recomendação é vacinação heteróloga e aqui em Salavdor para terceira dose, já que a maioria tomou Coronavac e uma parte tomou Oxford, a gente está aplicando Pfizer".

Prates finaliza pedindo que a população ajude no combate à pandemia. "A gente tem que aprender com a experiência dos outros. Israel conseguiu conter essa terceira onda aplicando a dose de vacinação nos idosos e voltando uso de máscara. A gente apela às pessoas para continuarem com os cuidados e aos idosos que já estão habilitados que vão ao posto de saúde.