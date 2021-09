Salvador: Dia de vacinação aberta aos outros municípios tem recorde de vacinados de setembro

O primeiro dia de vacinação aberta às pessoas de outros municípios em Salvador teve, de acordo com o vacinômetro da prefeitura, a aplicação de 7.526 primeiras doses e de 16.598 segundas. A Prefeitura realizou, nesta quinta-feira (9), um mutirão da repescagem para pessoas com idade igual ou superior a 18 anos. Além disso, 1.221 pessoas receberam a dose de reforço. No total, 25.345 foram vacinados, maior número desde o dia 25 de agosto, quando 26.878 receberam as doses.

Não era necessário estar com nome no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para ter acesso ao imunizante, apenas original e cópia do Cartão SUS do município de residência, CPF, documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência.

A Prefeitura também deu continuidade à repescagem dos adolescentes com 17 anos com e sem comorbidades, bem como das gestantes e puérperas com idade igual ou superior a 12 anos. A aplicação da segunda dose da Oxford, Pfizer e CoronaVac também segue normal. Nestes casos, é necessário conferir antes se o nome está habilitado para vacinação, no site www. saude. salvador. ba. gov. br .