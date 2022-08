Salvador e Região registram sete homicídios em apenas um dia

Em cerca de 10 horas, Salvador e Região Metropolitana tiveram sete homicídios registrados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP). Os crimes aconteceram nessa terça-feira (2), incluindo o da adolescente Cristal Rodrigues Pacheco, de 15 anos, no Campo Grande.

O primeiro homicídio registrado aconteceu no bairro da Vila Canária, por volta das 6h30. Renilson Santos, 23 anos, foi encontrado morto na Rua Lindolfo Barbosa. Segundo a Polícia Civil, ele tinha marcas de tiros.

Policiais militares da 47ª CIPM estiveram no local e isolaram a área. Uma equipe do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc) esteve no local e realizou as primeiras diligências para apurar autoria e motivação do delito. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção, para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

O segundo caso foi o da adolescente Cristal Rodrigues, 15 anos, morta quando caminhava para ir à escola. A adolescente morreu com um tiro no peito. Uma suspeita do crime já foi presa e a polícia faz buscas pela segunda mulher que participou do crime.

Horas depois, no bairro do Uruguai, o corpo de um homem, que aparentava ser idoso, foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, o corpo tinha marcas de arma branca. O crime será investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (3ª DH/BTS).

Na Mata Escura, o corpo de Felipe da Paixão Ferreira, 18 anos, foi encontrado por volta das 15h de ontem. Uma equipe da 48ª CIPM foi acionada via Cicom com a informação de que havia um homem baleado, na Rua Amazonas, bairro da Mata Escura. No local, a guarnição encontrou a vítima sem sinais vitais e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para remoção do corpo e realização da perícia.

Foram realizadas rondas na região e, por volta das 18h30, dois suspeitos foram localizados no bairro Jardim Santo Inácio. Os homens foram conduzidos para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para adoção das medidas cabíveis.

Região Metropolitana

Após dois dias desaparecido, Jefferson Passos Capinan, de 23 anos, foi encontrado morto no Conjunto Residencial Quinta da Glória, em Itinga, Lauro de Freitas. Segundo a Polícia Civil, Jefferson estava desaparecido desde domingo (31). Um parente do jovem recebeu a informação de que o corpo havia sido encontrado, foi até o local e acionou a polícia.

O caso está sendo investigado pela 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga). Ainda não há informações sobre autoria e motivação do crime.

Em Simões Filho, o corpo de Jonatas Alves Profeta Ribeiro, 27 anos, foi encontrado nas primeiras horas da manhã de terça-feira (2), próximo à rotatória de uma fábrica de massas e biscoitos, na BR-324. O corpo apresentava marcas de tiros.

Os policiais da 22ª Delegacia Territorial (DT/Simões Filho) foram ao local logo após o acionamento da Polícia Civil e já começaram as investigações do caso.

Em Abrantes, Valdinei Purificação Sales, 36 anos, foi encontrado morto, com com as mãos amarradas e marcas de disparos de arma de fogo. Foram expedidas as guias de perícia e de remoção para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), que esteve no local. O caso está sendo investigado pela 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes).