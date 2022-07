Salvador faz cadastro de vacina V10 gratuita para cães neste sábado (16)

Uma das vacinas mais importantes da vida de um cachorro, a V10 será oferecida gratuitamente pela prefeitura de Salvador. Neste sábado (16), às 9h, um mutirão será realizado no Mercado Municipal São Miguel, na Barroquinha, para fazer um cadastro do animal que receberá o imunizante. Não é necessário levar o animal de estimação.

Para solicitar que o animal seja cadastrado entre os beneficiários da vacina, é necessário que o cachorro tenha entre 45 dias de vida e cinco anos. Além disso, o tutor deve apresentar o cartão de vacina do cão, além do seu RG, CPF e Cartão SUS. Será possível o cadastramento de dois cachorros por ficha. A aplicação do imunizante acontecerá numa segunda etapa cuja programação ainda será divulgada.

“A vacina V10 é de extrema importância na vida de todos os cães porque é responsável por prevenir doenças que podem atingi-los em qualquer fase da vida. Os filhotes, por exemplo, mesmo recebendo uma boa quantidade de anticorpos durante a amamentação precisam fortalecer a imunidade para não serem acometidos por doenças perigosas; e a vacinação é o melhor caminho. Agora essa proteção está acessível de forma gratuita a toda população”, destacou a secretária municipal de Sustentabilidade e Resiliência de Salvador, Marcelle Moraes.

A vacina protege contra dez doenças: Cinomose, Parvovirose, Coronavirose, Adenovirose, Parainfluenza, Hepatite infecciosa canina, além de quatro tipos de leptospirose.

“Esse é um pleito nosso, de todos os protetores de Salvador, e torná-lo realidade mostra mais uma vez que a Prefeitura vem se comprometendo cada vez mais com políticas públicas voltadas para os animais, ampliando a oferta de serviços gratuitos que focam no bem-estar animal. Desta forma beneficia também, de forma direta, toda sua população”, finalizou Marcelle.

Serviço:

Pré-cadastro para vacina V10

Local: Mercado Municipal São Miguel (Av. José Joaquim Seabra, 151, Barroquinha)

Data/Horário: 16 de julho (sábado), a partir das 09h

Quem deve ir: Tutores, protetores e membros de ONG’s

O que levar: cartão de vacina do cão, além de RG, CPF e Cartão SUS do responsável.