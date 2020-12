Salvador ganha bar a céu aberto  

Vila Baluarte (Foto: Divulgação)

Será inaugurada, no final de dezembro, no Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, a Vila Baluarte. O espaço, que funcionará em um anexo da Casa Baluarte, focará em música e gastronomia e comportará até 200 pessoas. Por lá, os drinques serão servidos em um pátio a céu aberto, com direito a super vista para a Baía de Todos os Santos.

Na medida

Joana Vieira ficou conhecida por customizar santos e fotografar suas obras que ganharam as casas de personalidades como Georgina Brandolini e Andrea Dellal. Agora, a partir do dia 10, ela passará a receber clientes e amigos, em Trancoso, para visitas guiadas em sua galeria de arte. “Desde o início da pandemia, mudei a forma de receber os clientes. Só atendo com hora marcada, assim evito muitas pessoas ao mesmo tempo”, nos disse. Quem estiver por lá, além de conferir a exposição Kyrimurê, que está em cartaz, também será recebido pela artista com brindes da champagne Taittinger. Joana, todos os verões, é sempre prestigiada por uma super turma cool que aterrissa no vilarejo baiano.

Gestão empresarial

Genésio Lemos Couto lança o livro Luz, Câmera & Gestão, hoje à noite, às 19h, através de live no YouTube. Lemos tem mais de 30 anos de experiência em gestão empresarial e trabalhou em grandes companhias, como Proedeb, Coelba e Grupo Odebrecht. Na publicação, traz um recorte de suas experiências no Equador, Angola e Brasil.

Virada de ano

Fugindo de aglomerações, por causa da pandemia, como qualquer pessoa consciente, o publicitário baiano Duda Mendonça vai passar o Réveillon longe dos festejos do período. Estará com a esposa, Aline Mendonça, na fazenda da família, no município de Redenção, no sul do Pará. A famosa casa de praia de Duda, em Barra Grande, já foi alugada para o período que compreende o Natal e o Ano Novo – o inquilino, dessa vez, não é o jogador Neymar Júnior.

Duda e Aline Mendonça (Foto: Divulgação)

Construção do conhecimento

A doutora em Filosofia pela UFBA e autora do livro “As Ideias e o Terror”, Bruna Frascolla, participa, nesta quinta-feira, às 16h, do seminário online "Liberdade Acadêmica e Diversidade de Pensamento na Educação Brasileira Hoje”. Bruna irá discorrer sobre o tema “Centralismo a autoritarismo na universidade”, ao lado de Ronai Rocha, professor do departamento de Filosofia da UFSM e autor dos livros “Quando Ninguém Educa” e “Escola Partida”, que falará sobre “Ética e política na sala de aula”.

“Na minha fala, vou tratar de como o projeto humano de construção do conhecimento floresceu ao se separar das autoridades política ou religiosa. Foi um processo de descentralização: Galileu presta contas à Razão, não ao Papa nem ao Rei. Desde os anos 50, a universidade brasileira caminha na contramão. Centraliza-se cada vez mais, depois submete-se ao Rei da vez. Isso é danoso à liberdade para pensar e produzir conhecimento”, explica a doutora. Público e gratuito, o webinar não exige inscrição prévia e será transmitido no site iea.usp.br/aovivo.

Lançamento

O médico cardiologista Jadelson Andrade acaba de lançar o livro infantil O Sapo General e a menina Rafinha. O projeto, sem fins lucrativos, terá renda revertida para Casa da Criança com Câncer (GACC).

Panorama

*O Romano e Associados, comandado pela advogada Rosani Romano, está figurando, pela 11ª vez, como um dos escritórios mais admirados da Bahia pela Análise Editorial – publicação anual do mercado jurídico nacional. Além disso, figura, em 3º lugar, no ranking nacional dos escritórios mais admirados, na categoria abrangente, na área ambiental.

*O Grupo GNC, liderado pelo empresário Gercino Coelho, acaba de abrir uma nova loja. Trata-se da Exclusive by GNC, que funciona na Avenida Paralela e comercializa veículos seminovos das maiores e mais luxuosas marcas do mundo.

*José Auriemo Neto inaugura, sábado, em São Paulo, o CJ Shops. O centro de compras funcionará na Hadock Lobo.