Salvador ganha Centro de Tratamento Oncológico para pacientes do SUS

A capital baiana contará com um Centro de Tratamento Oncológico que atenderá pacientes integralmente via Sistema Único de Saúde (SUS), dentro das instalações do Hospital Santa Izabel (HSI), em Nazaré. O convênio para início imediato das obras foi firmado nesta sexta-feira (28).

A nova instalação funcionará dentro do Ambulatório Silva Lima, do Santa Izabel, e aumentará em 30% a capacidade de atendimento do local, dando mais conforto aos pacientes atendidos. O novo centro, que conta com investimento de R$3 milhões da Prefeitura de Salvador, terá 600 m² de área e possibilitará ampliação, requalificação e uma assistência integral, resolutiva e acolhedora aos pacientes em tratamento do câncer na capital baiana.

O convênio para início das obras foi firmado pelo prefeito Bruno Reis, ao lado do secretário municipal da Saúde (SMS), Décio Martins, e do provedor da Santa Casa da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves, nesta sexta-feira (28), durante solenidade realizada no HSI. "A Prefeitura já tinha contrato firmado com a Santa Casa para atendimento a pacientes oncológicos, mas que não estava sendo executado pela sua totalidade justamente por falta de um espaço como esse. No novo centro, o paciente terá tratamento integral desde a chegada, com exames de tomografia e ultrassonografia, além de ter todo o acompanhamento necessário", destacou o gestor municipal.

O provedor da Santa Casa da Bahia, José Antônio Rodrigues Alves, disse que a unidade hospitalar realiza atualmente 2 mil atendimentos mensais numa área de 200 m², mas que, em muitos exames demandados, os pacientes precisam percorrer outros prédios do hospital. "A ideia, portanto, é criar uma estrutura para que eles sejam atendidos num só lugar, com mais rapidez e com precisão diagnóstica", frisou.

Com a ampliação, acrescentou Alves, o espaço também aumentará oferta de microcirurgias no aparelho abdominal e permitirá acompanhamento de cirurgias de forma virtual, treinamento de equipes à distância, além de educação continuada junto aos postos de saúde e prontos atendimentos para pacientes que precisam de cuidados paliativos.

O titular da SMS, Decio Martins, reforçou a importância de dispor de um centro referência exclusivo para os pacientes do SUS, onde haverá acesso desde os serviços ambulatoriais até aos procedimentos de alta complexidade: "Esse espaço vem para suprir uma demanda de tratamento oncológico a pacientes não apenas de Salvador, mas também vindos de outras cidades da Bahia".