Salvador ganha escola de gastronomia para formação de profissionais de cozinha

(Divulgação)

Escola vai formar profissionais para o mercado de gastronomia

O Instituto Gastronômico das Américas (IGA) inaugura hoje, sua primeira filial na capital baiana, no bairro do Garcia. A escola de gastronomia dispõe de mais de 120 unidades espalhadas por todo Brasil e em países do continente americano como Argentina, Estados Unidos e Uruguai. Esta é a segunda filial do instituto na Bahia. A primeira foi aberta em Itabuna em 2018. O plano de expansão da rede promete incluir outras cidades do estado. Com matrículas abertas, o IGA Salvador vai oferecer cursos de alta gastronomia, confeitaria, além de cursos rápidos e também para crianças. A rede, que chegou ao Brasil em 2008, registrou, em 2017, receita mundial superior a R$ 40 milhões.



Oito mãos

Quatro escultores brasileiros, da Bahia e de São Paulo, se unem para uma exposição coletiva que será aberta amanhã (17), às 18h30, no Museu da Misericórdia. A mostra Poéticas Concretas Soteropaulistanas vai apresentar trabalhos dos artistas visuais Newton Santana, Olívia de Martinez, Ilka Lemos e Ciça Callegari . A exposição, que tem na curadoria o arquiteto baiano, Luiz Humberto Carvalho, ficará em cartaz até 18 de agosto.

(Divulgação)

Olivia de Martinez, Newton Santana, Ilka Lemos e Ciça Callegari

Na brasa

Tereza Carvalho aceitou, mais uma vez, o convite do chef Caco Marinho para fazer a gestão dos chefs e voluntários que participarão da próxima edição do evento de gastronomia Fogo BBQ, que acontece no próximo dia 20 de julho, no Castelo Garcia D'Ávila, na Praia do Forte, reunindo 28 chefs assadores de todo o Brasil. Esta é a segunda vez que a jornalista que comanda o instablog Provei e Aprovei (@proveieaprovei) e que tem uma sólida carreira na área de gestão comercial, fica a frente da equipe de profissionais do evento.

(Divulgação)

Tereza Carvalho é especializada em gastronomia

Niver

O cantor Thiago Arancam é a principal atração do aniversário de 34 anos do Tivoli Ecoresort Praia Forte. O evento, que acontece entre os dias 23 e 25 de agosto, contará com muitas outras atrações, incluindo um time de DJs do Café de La Musique.



3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

O artista visual Menelaw Sete

De volta ao Brasil, depois de uma temporada no Marrocos, onde realizou mais uma exposição, o artista visual Menelaw Sete, resolveu dar um tempo na Praia do Forte. Mas nada de férias para o baiano autodidata que começou a carreira há mais de 35 anos na Bahia e que já expôs em diversos países. Sete, que já foi tema de filmes e documentários, não consegue parar. Durante a temporada na praia ele pesquisa novos materiais, experimenta novas linguagens e, claro, vai ampliando sua carteira de clientes. Hábil no uso das cores, o artista que nasceu em Pirajá e iniciou no mundo das artes ainda adolescente pelas mãos do artista Almiro Borges, está investindo também no seu talento como escultor e testando novos suportes para sua arte. Ex-integrante da Marinha, Sete, que morou cinco anos no Rio de Janeiro nos tempos em que serviu as Forças Armadas, diz que a estadia no litoral Norte não tem prazo determinado. “Continuo com o atelier no Pelourinho e estou abrindo novas frentes por aqui, mas isso pode mudar a qualquer momento porque, como todo artista, tenho a alma inquieta”, ri. Segundo ele, que tem obras espalhadas por países como Alemanha, Itália e França, dentre outros, o artista vai aonde sua arte pode estar.



Descaso

Um casarão de 1930, no município de Ubaíra, está prestes a ser demolido. A casa, onde nasceu o ex-senador Josaphat Marinho, está à venda e, como não apareceu comprador, os proprietários resolveram colocá-la no chão para comercializar o terreno. Assim como esta, várias outras construções históricas têm virado escombro pela Bahia a fora. Na semana passada foi a vez de um prédio construído em 1919, em Santa Luz, ter o mesmo destino. É muita falta de sensibilidade com o patrimônio!

Reedição

O livro Lendas Africanas dos Orixás, que estava fora de catálogo, será reeditado pela Fundação Pierre Verger. O lançamento será na Flipelô, no dia 8 de agosto.



Mais +

O Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) concluiu mais uma etapa das obras de qualificação. O espaço, que este ano completa 60 anos, reabriu o cinema (com capacidade para 104 pessoas), o café, a lojinha e o melhor, a área de reserva técnica onde voltará a guardar, em condições ideais, o seu rico acervo, que estava temporariamente no Palacete das Artes.



Menos –

Enquanto as artes visuais vivem um raro rompante de alegria, a segurança pública vai elevando sua montanha de números cruéis. Somente neste final de semana, de sexta a domingo, foram registrados 19 assassinatos na capital baiana. Como se pode constatar, o Brasil, incluindo a Bahia, continua à frente de países declaradamente em guerra em números de assassinatos. Uma lástima!