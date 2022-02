Salvador ganhará bar temporário em rooftop no Corredor da Vitória

O Beefeater Pop Up Bar está de volta em 2022, desta vez no rooftop do Vitória Boulevard, no Corredor da Vitória. O bar temporário da marca premium de Gin será inaugurado, em soft opening, nos próximos dias, com vista para o Corredor da Vitória e para o Campo Grande. O projeto, de acordo com informações do Alô Alô Bahia, contará com carta de drinks assinada pelo mixologista Dilton Sales, da Pernod Ricard, e um menu com comidinhas e opções de alta gastronomia, elevando o nível da experiência do público. O melhor? O espaço funcionará de quarta a domingo, a partir das 17h, com exceção dos sábados, que abrirá mais cedo, para o brunch. O acesso só será permitido com a apresentação da carteira de vacinação, comprovando o ciclo vacinal completo.

Beeftear Pop Up Bar funcionará no Vitória Boulevard





Em dois tempos

O diretor regional Norte e Nordeste da Aliansce Sonae, Ewerton Visco, celebrou aniversário com jantar entre amigos, quinta-feira, no restaurante Amado, localizado na Avenida Contorno, em Salvador. Ao lado de Erla Ribeiro, Ewerton recebeu convidados como Lula Laranjeira e Karina Fernandes, Ricardo Chaves e Patrícia Linhares e Simone Selem e Renato Tourinho. Após o jantar, a comemoração continuou no apartamento do aniversariante, na Ladeira da Barra.

Expansão

A Bacio di Latte acaba de inaugurar a primeira de três lojas em Salvador, no Salvador Shopping. A unidade marca a chegada da famosa gelateria à Bahia.





Assinatura baiana

Um dos eventos mais comentados de 2021, a Farofa da Gkay deste ano será mais longa, com quatro dias de duração, de 5 a 8 de dezembro. A programação acontecerá novamente em Fortaleza, no Marina Park Hotel, e contará, mais uma vez, com decoração da baiana Gil Santos, radicada no Ceará. “No dia seguinte ao da festa, ela mandou um áudio elogiando e já me contratando para a próxima edição. Nosso compromisso é fazer com que tudo seja mais incrível do que a edição anterior”, disse Gil em entrevista ao Alô Alô Bahia.

Luau de verão

O cantor e compositor Tatau será responsável por comandar a próxima edição do Luau Fasano, que acontece no dia 17 de fevereiro, a partir das 21h, no rooftop do Hotel Fasano Salvador. Em formato de pocket show, o artista agitará o público com grandes clássicos do axé music e samba-reggae, como “Mal Acostumado”, “Protesto do Olodum” e “Ô, meu pai”, entre outros.





Visita especial

Quem circulou pelo Pelourinho, quinta-feira, foi a cantora Wanessa Camargo, ao lado do marido, o empresário Marcus Buaiz. O casal veio à Bahia prestigiar o casamento dos amigos Caio e Yuli Gramani, nesta sexta feira, na praia de Itacimirim. Apesar de já ter vindo a Salvador em outras oportunidades, foi a primeira vez que Wanessa, hospedada no Hotel Fasano, visitou o Centro Histórico. Ciceroneada pela promoter Licia Fábio, ela confessou ser apaixonada por Jorge Amado e ter ‘Capitães de Areia’ como um dos seus livros preferidos.

Temporada de inverno

O DJ Alok e a esposa, a médica baiana Romana Novais, escolheram Courchevel, na França, para temporada de férias. Estão por lá, na companhia de diversos amigos, como Ingrid Campos (também baiana) e Samylle Aguiar e Luca Seripieri, filho de José Seripieri Júnior, fundador da Qualicorp. O grupo vem compartilhando, nas redes sociais, diversas imagens do passeio. Instalada na região dos Três Vales, nos Alpes Franceses, a estação de Courchevel tem a maior área esquiável do mundo, com 600 km de pistas interligadas.





Espaço especial

Os empresários Rafael e Ricardo Cal terão um camarote, neste domingo, no show do Harmonia do Samba, no Centro de Convenções de Salvador. Batizado de Camarote Oquei 15 anos, o espaço terá vista para o palco e serviço de open bar. Os acessos já estão à venda e podem ser adquiridos através do WhatsApp (71) 9990-7759.





Lançamento

A família Viana de Andrade, de Vitória da Conquista, recebeu amigos, quinta-feira, no Almacen Pepe do Horto Florestal para celebrar a chegada do Café Reserva do Vale ao mercado soteropolitano. O evento, organizado pelo embaixador da marca, o publicitário Pedro Valente, contou com show surpresa do cantor Thiago Arancam.

