Salvador imuniza 11 mil pessoas e é destaque nacional na mega vacinação

Mais de 11 mil pessoas foram vacinadas na manhã deste sábado (20) durante a Operação de Mega Vacinação contra covid-19. O mutirão da dose de reforço é voltado para pessoas com 18 anos ou mais que receberam a segunda dose há pelo menos 5 meses. Na cidade, cerca de 180 mil estão habilitadas para o recebimento da 3ª dose.

A estratégia na capital baiana que mobilizou cerca de 65 pontos de imunização e centenas de profissionais foi elogiada por Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde que participou da abertura a ação na Arena Itaipava. Também participaram da abertura a secretária estadual de saúde, Tereza Paim, e o subsecretário municipal da pasta, Décio Martins, entre demais técnicos dos órgãos citados.

“Salvador não aparece, acontece. A coisa está indo muito bem. O sucesso está grande, com uma forte campanha de imunização para o fortalecimento do SUS”, afirmou Medeiros, que destou em conferência virtual e nacional a estrutura disponibilizada na capital baiana.

O subsecretário Décio Martins destacou os esforços da secretaria para garantir o acesso à imunização. “Salvador saiu na frente de todas as capitais iniciando ontem essa mega operação, com a aplicação da 2ª dose, para o fechamento do esquema vacinal. Hoje estamos com um gigantesco ‘time em campo’ voltado para o atendimento daqueles que estão habilitados para dose de reforço. Todos os esforços estão empenhados para ampliar a proteção da nossa população”, afirmou.

A maioria dos postos funcionarão até às 18h para atender e proteger contra a doença o máximo de pessoas possíveis. A dose de reforço será permitida para as pessoas que estão com nome no site e possuem 5 meses ou mais da segunda dose (tomaram a segunda dose até 21 de junho).

Confira a lista de postos que funcionam até 18h:

Drive-thrus: Arena Fonte Nova (Nazaré), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), Unijorge (Paralela), Barradão (Canabrava), 5º Centro de Saúde (Barris), Faculdade Universo (Avenida ACM), FBDC Brotas, Vilar Militar (Dendezeiros), FBDC Cabula, Shopping Bela Vista e Parque de Exposições (Paralela).

Ponto fixo: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), UBS Péricles Esteves Cardoso (Barbalho), USF Beira Mangue, USF Plataforma, USF Vista Alegre, USF Itacaranha, USF Colinas de Periperi, USF Sérgio Arouca (Paripe), USF Pirajá, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras), USF Yolanda Pires (Fazenda Grande I), USF Imbuí, USF Curralinho, UBS César de Araújo (Boca do Rio), Universidade Católica de Salvador (Pituaçu), Barradão (Canabrava), UBS Castelo Branco, USF Vila Nova de Pituaçu, USF São Marcos, USF Canabrava, 5º Centro de Saúde (Barris), Shopping da Bahia (a partir das 9h), FBDC Brotas, UBS Virgílio de Carvalho (Bonfim), USF Resgate, UBS Eunísio Teixeira (Saboeiro), USF Sussuarana, UBS Rodrigo Argolo (Tancredo Neves), USF Itapuã, USF Eduardo Mamede (Mussurunga) e Estações da Lapa e Mussurunga.