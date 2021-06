Salvador inclui novos públicos profissionais e por idade na vacinação nesta sexta

Salvador vacinará nesta sexta-feira (11), além dos públicos que já podiam receber a imunização, pessoas com idades a partir de 51 anos, caminhoneiros com habilitação D ou AC om 18 anos ou mais e trabalhadores da indústria e da construção civil. A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis nas redes sociais.

No caso dos profissionais, é preciso estar com nomes em listas como habilitados para a vacina. No caso dos trabalhadores da indústria, a lista é fornecida pela FIeb e da construção civil, pela Ademi. A imunização dos caminhoneiros, trabalhadores da construção civil e indústria vai acontecer das 9h às 13h.

Das 14h às 19h, será a vez do novo público etário. Segundo Bruno, serão imunizadas pessoas que nasceram até 11 de janeiro de 1970. "Seguimos avançando e todas as informações serão divulgadas em breve!", afirmou o prefeito. Os postos para cada público devem ser informados, portanto, ainda hoje.