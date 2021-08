Salvador inicia vacinação de jovens de 24 anos a partir desta quinta (12)

A Prefeitura de Salvador começa a imunizar as pessoas com idade a partir de 24 anos contra a covid-19 nesta quinta-feira (12). A vacinação ocorrerá de forma escalonada, em diversos pontos de vacinação da cidade.



O prefeito Bruno Reis, que tem feito os anúncios diariamente, voltou às redes sociais para convocar os nascidos até 12 de agosto de 1997.



"Amanhã vamos antecipar ainda mais o processo de vacinação na nossa cidade. Vamos seguir na estratégia descendo por idade. Então você que é 'idoso' ou 'idosa' de 24 anos já vai poder se vacinar amanhã durante o dia todo (...) Vamos seguir na estratégia também antecipando a segunda dose. Então você que tem no seu cartão (a data de retorno) até o dia 18 pode se vacinar amanhã tanto de Pfizer quanto de Oxford", anunciou o prefeito.



Quem deve adiantar o lado também é a galera da 2ª dose: Oxford/Astrazeneca e Pfizer para quem está com retorno marcado até 18/8 e Coronavac para dia 12/8. A estratégia completa será divulgada em breve em https://t.co/A7yV2QqDx4. — Bruno Reis (@brunoreisba) August 11, 2021

Das 8h às 12h, será a vez dos nascidos até dia 12/02/1997 e das 13h às 16h, os nascidos até 12/08/1997. Além da segunda dose antecipada dos aprazados até o dia 18 de agosto das vacinas da Pfizer e Oxford/AstraZeneca, também haverá segunda aplicação para quem recebeu Coronavac e está aprazado para dia 12 de agostoA prefeitura deve divulgar os locais de vacinação nas próximas horas.