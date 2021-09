Salvador lança central para atender consumidores e selo para lojistas

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) completou 31 anos no dia 11 de setembro. Para marcar a data, a prefeitura de Salvador anunciou nesta terça-feira (14) algumas novidades para a área de defesa do consumidor.

São 5 iniciativas: uma campanha educativa da Diretoria de Defesa do Consumidor (Codecon), o lançamento da Central Municipal de Atendimento, do Portal Codecon, do Selo de Certificação Codecon: Lojista Legal e do Código de Defesa do Consumidor Digital.

A campanha educativa já existia e foi remodelada.Como parte dela, vai haver um Espaço do Consumidor até o dia 17 de setembro no primeiro piso do Center Lapa, das 10h às 18h, para atender e tirar dúvidas de lojistas e compradores.

Salvador terá também o Central Municipal de Atendimento ao Consumidor, funcionando das 9h30 às 16h30, através de sistema de agendamento do Codecon (clique aqui). O local ofecere serviço de cálculos, apoio jurídico e ouvidoria. Depois de agendar dia e horário, a pessoa gera um QR Code que será usado no atendimento. "O objetivo é estreitar as relações entre os consumidores e a prefeitura", explica Humberto Viana, diretor geral do Codecon.

O portal do Codecon foi atualizado e a será lançado aplicativo para fazer denúncias de fiscalização, além de serviço de calculo revisional.

Outra novidade é o selo Lojista Legal para fornecedores de Salvador. Os estabelecimentos se inscrevem, são determinados critérios para serem seguidos através de uma capacitação, há prazo de 15 dias para implementar e então uma visita dos agentes de fiscalização para verificação e concessão do selo, que tem validade de 1 ano. "A meta é chegar a 4 mil selos até 2024", acrescenta Viana. Talvez seja só legal colocar logo que o código de defesa do consumidor digital não exclui a obrigatoriedade dos lojistas terem o código físico nos estabelecimentos. Amanhã 50 lojistas do centro histórico recebem o selo.

Além disso, vai acontecer o lançamento do Código de Defesa do Donsumidor Digital, que terá a lei integral e um espaço para tirar as dúvidas. Essa versão digital não exclui a obrigatoriedade dos lojistas terem o código físico nos estabelecimentos.