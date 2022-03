Salvador não terá vacinações contra covid-19 e influenza neste fim de semana 

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou nesta sexta-feira (4) que as vacinações contra influenza (gripe) e covid-19 estão suspensas em Salvador no sábado (5) e domingo (6).

A retomada da imunização acontecerá na segunda-feira (7). O esquema com locais de vacinação, público alvo e horários serão divulgados apenas no domingo (6).A SMS não informou porque suspendeu a vacinação.

Até o momento. a Bahia tem 11.413.277 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.383.984 com a segunda dose ou dose única e 3.812.061 com a dose de reforço. Do público de 5 a 11 anos, 600.143 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 12.903 já tomaram também a segunda dose.

O boletim epidemiológico de ontem registra 5.062 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.578 casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,10%) e 2.109 recuperados (+0,14%) e mais 43 óbitos.