'Salvador Pede em Casa': campanha apoia consumo em bares e restaurantes

Uma campanha foi lançada nesta quinta-feira (7), com o objetivo de ajudar bares e restaurantes de Salvador. Batizada de Salvador Pede em Casa, a iniciativa visa apoiar e estimular a compra de produtos em 100 estabelecimentos baianos situados nas zonas turísticas e cadastrados no site de promoção turística da cidade – o salvadordabahia. com.

O objetivo é divulgar esses bares e restaurantes e incentivar o consumo através da modalidade de delivery (entrega em casa) ou de retirada no próprio estabelecimento. Para isso, haverpa uma página exclusiva no site, que reunirá informações dos estabelecimentos, como cardápio, fotos, horário de funcionamento, tipos de entrega, telefones, entre outros.

“É uma oportunidade que as pessoas terão de saborear o melhor da culinária baiana e mundial, em uma experiência enriquecedora de sabor e afeto, principalmente neste momento de isolamento social. E, ainda mais importante: vamos conseguir preservar centenas de empregos e movimentar a economia na capital”, destaca Pablo Barrozo, secretário da Cultura e Turismo (Secult), pasta é responsável pela ação.



Para divulgar a campanha, será lançado um vídeo e outros conteúdos especiais, todos publicados nas redes sociais do Visit Salvador da Bahia (@visitsalvadordabahia), perfil oficial de turismo da cidade.



A campanha, que receberá o slogan “Movimento de Sabor e Afeto”, terá ainda a participação de importantes chefs baianos. Além da divulgação geral, cada restaurante terá uma peça própria para gerar engajamento na internet.

A ação da prefeitura tem o apoio da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – seção Bahia (Abrasel-BA) e da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (Febha). Para conhecer todos os restaurantes deste movimento, acesse o site salvadordabahia.com/pedeemcasa.