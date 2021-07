Salvador prorroga medidas restritivas; relembre horários e proibições

Foram prorrogadas até a próxima quinta-feira (8) as medidas restritrivas de combate à pandemia do coronavírus em Salvador. Isso significa as limitações das atividades comerciais, profissionais e esportivas que já estão em vigor, incluindo o toque de recolher, das 22h às 5h.

Os clubes sociais, recreativos e esportivos podem funcionar das 6h às 21h – aos sábados, até 18h e, aos domingos, até 14h; enquanto os cinemas continuam abrindo das 10h às 21h; e centros e espaços de exposições terão horário livre para eventos científicos de até 50 pessoas.

Já os shoppings centers, centros comerciais e similares podem abrir todos os dias, das 10h às 21h – os prestadores de serviços situados nestes locais devem obedecer ao horário dos shoppings.

Restaurantes, bares, pizzarias, temakerias, sorveterias, doçarias, cafeterias e similares podem abrir das 11h às 21h30, mas só podem receber clientes até uma hora antes do fechamento, ou seja, às 20h30.

Serviços relacionados à construção civil podem funcionar das 7h às 17h; clínicas de estética, das 7h às 20h; escritórios administrativos (contabilidades, consultoria e similares), das 10h às 19h; escritórios de advocacia, das 10h às 19h; autoescolas, das 10h às 20h; comércio de rua, das 10h às 18h. Os salões de beleza, barbearias e similares podem funcionar das 10h às 20h. As lanchonetes, por sua vez, das 7h às 15h.

Sem restrição de horário

Os estabelecimentos que podem abrir diariamente, sem restrição de horário, são os serviços de saúde, supermercados, panificadoras, delicatessens, açougues e conveniências, farmácias e drogarias, agências bancárias, lotéricas, laboratórios de análises clínicas, postos de combustíveis, call centers, oficinas mecânicas e borracharias, cemitérios e serviços funerários, hotéis, pousadas e demais estabelecimentos de alojamento, academias de ginástica e similares, cursos livres, templos religiosos e igrejas, indústria e funcionalismo público não essencial.

Mercados e supermercados devem reservas o horário das 7h às 9h para atendimento exclusivo para idosos, pessoas com diagnóstico de câncer e em uso de medicamentos imunossupressores.

Com a prorrogação do decreto, prevalecem ainda as medidas referentes ao funcionamento de call center, e continua proibida a realização de qualquer ação com equipamento de som em via pública ou em estabelecimentos particulares.

Medidas nos bairros

Até quinta-feira (8), as medidas de proteção à vida seguem nos bairros de Brotas, Lobato, Fazenda Grande do Retiro, Boca do Rio, São Caetano e São Marcos. Nestes bairros, há testagem rápida, higienização das vias, distribuição de máscara e serviços de assistência social.

Os pontos de testagem rápida ocorrem, a partir das 8h, nos seguintes locais:

- Fazenda Grande: Final de linha da Fazenda Grande do Retiro, na Quadra Poliesportiva;

- São Marcos (Pau da Lima): Gerência Regional de Educação (GRE)/Antigo Espaço Axé, Rua Pastor José Guilherme de Morais, 7, Pau da Lima;

- Lobato: Estacionamento da USF Joanes Leste, Conjunto Joanes Leste, Quadra 23, s/n, Lobato;

- Boca do Rio: Fim de linha da Boca do Rio;

- Brotas: Fim de linha de Brotas (próximo ao Cemitério Jardim da Saudade);

- São Caetano: Quadra Poliesportiva de São Caetano, na Rua Manoel Fernandes.