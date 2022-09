Salvador recebe neste fim de semana 1ª feira voltada para festas de 15 anos

Acontece neste final de semana em Salvador a primeira feira voltada exclusivamente para festas de 15 anos. A Expo Debutante Bahia será realizada nos dias 24 e 25 de setembro no Congrats Hall, na Avenida Paralela. O evento, que acontecerá das 14h às 21h, promete apresentar tendências, lançamentos e trazer os principais fornecedores especializados no segmento de debutantes.

A programação vai contar também com desfiles, sorteios e apresentações musicais. O público deve doar um pacote de fralda descartável para participar. Todo material arrecadado será doado para a Associação ABRAÇO a Microcefalia.

“A Expo Debutante Bahia será uma reunião de produtos e serviços necessários para uma festa completa e inesquecível. O segmento é muito particular, são muitas as possibilidades e, com isso, são grandes as dúvidas. Estarão reunidas as empresas que têm uma vasta experiência no mercado”, diz Tatiana Santana, idealizadora da feira e profissional que atua há 17 anos exclusivamente com festas de 15 anos na Bahia,

Tatiana estará à disposição para esclarecer e orientar visitantes e expositores. Inscrições e mais informações sobre o evento no perfil do Instagram @expodebutantebahia.

Serviço

Expo Debutante Bahia - Congrats Hall (Avenida Paralela)

24 e 25 de setembro

14h às 21h

Entrada mediante doação de 1 pacote de fralda descartável.