Salvador receberá rotas aéreas inéditas para alta temporada de Verão

A capital baiana ganhará rotas aéreas inéditas com as cidades de Confins, Uberlândia, Rio de Janeiro, Goiânia, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Foz do Iguaçu para a temporada de Verão. Os 120 voos que Salvador receberá durante a temporada mais quente do ano serão operados pela Azul e acontecerão nas aeronaves Embraer E1, E2 e Airbus A320, com capacidade para transportar 118, 136 e 174 Clientes, respectivamente.

“Salvador é uma grande aposta da Azul Viagens para alta temporada com um aumento significativo de oferta de assentos, acreditamos no destino por conta de todo sua diversidade de atrativos seja ele cultural, sol e mar, gastronomia e religião. Este é um grande diferencial para nosso turista que pode aproveitar diferentes tipos de experiencia em um único lugar”, nos disse Giulliana Mesquita, Gerente Sr. de Produtos Azul Viagens.

"Estamos felizes em anunciar esta parceria entre Azul Viagens e o povo acolhedor de Salvador. Só a Azul é capaz de criar uma malha tão diversa como essa e estamos animados em poder transportar nossos Clientes em mais de 100 voos diretos durante o verão”, completou Daniel Bicudo, diretor de Marketing e Negócios da Azul.

Confira, abaixo, como será a operação da Azul Viagens em Salvador ao longo do verão:



Salvador (SSA) – Goiânia (GYN)

*Alta Temporada de Verão* Origem Saída Destino Chegada Frequência Salvador 08:50 Goiânia 10:50 Sábado Goiânia 11:50 Salvador 13:50 Sábado

Salvador (SSA) – Foz do Iguaçu (IGU)

* Alta Temporada de Verão * Origem Saída Destino Chegada Frequência Salvador 07:45 Foz do Iguaçu 11:00 Domingo Foz do Iguaçu 12:00 Salvador 15:15 Domingo

Salvador (SSA) – Ribeirão Preto (RAO)

* Alta Temporada de Verão * Origem Saída Destino Chegada Frequência Salvador 11:20 Ribeirão Preto 13:35 Sábado Ribeirão Preto 14:35 Salvador 16:50 Sábado

Salvador (SSA) – Confins (CNF)

* Alta Temporada de Verão * Origem Saída Destino Chegada Frequência Salvador 10:50 Confins 12:35 Sábado Confins 14:55 Salvador 16:40 Sábado

Salvador (SSA) – São José do Rio Preto (SJP)

* Alta Temporada de Verão * Origem Saída Destino Chegada Frequência Salvador 09:15 São José do Rio Preto 11:35 Sexta São José do Rio Preto 20:35 Salvador 23:00 Sexta





Salvador (SSA) – Uberlândia (UDI)

* Alta Temporada de Verão * Origem Saída Destino Chegada Frequência Salvador 17:40 Uberlândia 19:40 Sábado Uberlândia 20:40 Salvador 22:40 Sábado

Salvador (SSA) – Campinas (VCP)

* Alta Temporada de Verão * Origem Saída Destino Chegada Frequência Salvador 18:05 Campinas 20:35 Sábado Campinas 14:55 Salvador 17:15 Sábado





Salvador (SSA) – Rio de Janeiro (SDU)

* Alta Temporada de Verão * Origem Saída Destino Chegada Frequência Salvador 16:05 Rio de Janeiro 18:05 Domingo Rio de Janeiro 08:30 Salvador 10:30 Sábado



