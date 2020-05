Salvador registra 13 novas mortes por coronavírus

A Bahia soma mais 13 mortes por causa do novo coronavírus, confirmadas na tarde desta sexta-feira (8). De acordo com informações divulgadas no boletim diário da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), o número de óbitos subiu para 183.

Com 4.818 infectados, a Bahia contabiliza 1.286 pacientes recuperados da doença, enquanto outras 3.349 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da covid-19, o que são chamados de casos ativos.

A covid-19 já atinge 158 dos 417 municípios baianos, com maior concentração de casos em Salvador (64,94%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes são Ipiaú (2.223,53), Ilhéus (1.706,43), Uruçuca (1.657,00), Itabuna (1.336,63) e Coaraci (1.118,11).

O boletim epidemiológico registra ainda 10.864 casos descartados e 19.307 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais.

Mortes

As 13 mortes confirmadas nesta tarde ocorreram em Salvador. Segundo a Sesab, as vítimas são as seguintes:

171º óbito: homem de 66 anos, residente em Salvador, com histórico de diabetes e doença cardiovascular crônica, que internado em um hospital público na capital baiana e morreu no dia 30 de abril.

172º óbito: mulher de 76 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão e doença cardiovascular crônica, internada em uma unidade pública de saúde na capital baiana, com morte confirmada na segunda (4).

173º óbito: homem de 43 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. O paciente estava internado em um hospital municipal na capital baiana e morreu no dia 27 de abril.

174º óbito: mulher de 72 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão. A paciente estava internada em uma unidade pública de saúde na capital baiana e faleceu no dia 22 de abril.

175º óbito: homem de 54 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão. O paciente estava internado em um hospital privado na capital baiana e morreu na quinta (7).

176º óbito: mulher de 33 anos, residente em Salvador, com histórico de obesidade, internada em um hospital municipal na capital baiana, vindo a falecer no último sábado (2).

177º óbito: mulher de 54 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. A paciente estava internada em uma unidade de saúde na capital baiana, vindo a falecer na última sexta (1).

178º óbito: homem de 78 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. O paciente estava internado em um hospital municipal na capital baiana, vindo a falecer no dia 28/04.

179º óbito: homem de 44 anos, residente em Salvador, com histórico de obesidade. O paciente estava internado em uma unidade de saúde na capital baiana, vindo a falecer no último domingo (3).

180º óbito: mulher de 74 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. A paciente estava internada em um hospital municipal na capital baiana, vindo a falecer no dia 30/04.

181º óbito: mulher de 86 anos, residente em Salvador, com histórico de doença respiratória crônica. A paciente estava internada em uma unidade de saúde na capital baiana, vindo a falecer no dia 15/04.

182º óbito: homem de 79 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. O paciente estava internado em um hospital municipal na capital baiana e morreu quinta (7).

183º óbito: homem de 64 anos, residente em Salvador, com histórico de diabetes. O paciente estava internado em uma unidade de saúde na capital baiana, falecido no domingo (3).

As 183 mortes no estado aconteceram nos municípios de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (3); Camaçari (2); Capim Grosso (3); Catu (1); Coaraci (1); Feira de Santana (2); Gandu (1); Gongogi (2); Ibirataia (1); Ilhéus (10); Ipiaú (2); Itabuna (6); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Ribeira do Pombal (1); Salvador (118); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vera Cruz (1); Vereda (1) e Vitória da Conquista (4). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 17 horas desta sexta-feira (8).

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 888 leitos exclusivos para pacientes com covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS), 446 estão ocupados, o que representa uma taxa de ocupação de 50%. Já em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 422 leitos exclusivos para o coronavírus, 235 têm pacientes internados (55,7%).

Até o momento, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 24.557 exames do tipo RT-PCR, o que tem melhor precisão para identificar se o paciente está infectado, no período de 1° de março a 8 de maio de 2020. Atualmente, 2.944 amostras estão em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.

Dos infectados, 51,12% são do sexo feminino. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 25,01% do total. O coeficiente de incidência por 1.000.000 de habitantes foi maior na faixa etária de 80 anos ou mais (644,72/1.000.000 habitantes), indicando que o risco de adoecer foi maior nesta faixa etária, seguida da faixa de 30 a 39 anos (525,26/1.000.000 habitantes).