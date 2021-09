Salvador registra panelaço contra Bolsonaro; protesto também em outras capitais

Diversos bairros de Salvador registraram, na noite desta terça-feira (7), panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro, após os atos favoráveis e contrários ao governo nas ruas. Na Pituba, Imbuí, Rio Vermelho e outros pontos da capital, a população protestou nas sacadas, janelas e varandas com gritos e panelaços.

A manifestação durou cerca de 15 minutos em alguns bairros e teve gritos de "Fora, Bolsonaro", "basta", "acabou, Bolsonaro" e "genocida". Outras capitais como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Florianópolis, Recife, João Pessoa e Fortaleza também registram atos.



Nesta terça, feriado da Independência no Brasil, Bolsonaro participou de manifestações populares em Brasília e São Paulo onde reforçou ataques a membros do Supremo Tribunal Federal (STF).