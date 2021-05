Salvador registra sete assaltos a ônibus na manhã desta terça (11)

Pelo menos sete ônibus foram assaltados na manhã desta terça-feira (11) em Salvador e Região Metropolitana. Dois dos casos já foram registrados pela Polícia Civil e serão investigado. Os crimes aconteceram em vários bairros da cidade.

Em Santo Inácio, um ônibus que fazia a linha Estação Pirajá-Itapuã foi roubado por um grupo armado. Os seis ladrões atravessaram um carro na Avenida Cardeal Dom Avelar Brandão Vilela com intenção de interromper a passagem do ônibus. Quando o coletivo parou, eles entraram e roubaram pertences dos passageiros. Na fuga, um dos bandidos ainda jogou a chave do ônibus pela janela, mas o motorista conseguiu encontrar depois. O Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) investiga o crime e já solicitou as imagens das câmeras de segurança.

Na Estrada do Derba, um ônibus que fazia a linha Paripe-Pituba foi roubado por três homens. O trio, que aparentava ter de 20 a 25 anos, entrou no coletivo e anunciou o assalto. Eles roubaram cerca de R$ 35 do ônibus e também levaram bens dos passageiros. O caso também foi registrado no Gerrc.

Na BR-324, o ônibus roubado foi um intermunicipal que fazia linha Simões Filho-Estação do Retiro. Um casal entrou no ônibus no CIA e na altura da Palestina o homem, que estava armado, começou a roubar os passageiros. À TV Bahia, o motorista contou que ele estava nervoso. " Como é um horário de madrugada, é tranquilo, a gente não imagina que isso vá acontecer. O rapaz estava super nervoso e começou a gritar, pedindo para andar devagar, e foram saqueando. Saquearam os passageiros, tomaram a bolsa de uma passageira", contou. Ainda na Palestina, os ladrões desceram.

Na Avenida Barros Reis, o coletivo da linha Mirante de Periperi-Boca do Rio foi roubado também com um carro sendo atravessado na via. Cinco homens armados usaram essa estratégia para parar o ônibus e depois quatro entraram para roubar os passageiros e um ficou vigiando do lado de fora.

Houve assaltos ainda a um ônibus da linha Base Naval-Lapa, no bairro do Lobato, e um no bairro do Imbuí, com dois homens armados roubando os passageiros e R$ 52 do que o cobrador já tinha recebido hoje. O motorista do ônibus roubado no Lobato já havia sofrido um assalto em coletivo na sexta passada. "Saíram levando celular de todos passageiros. São muito perversos, ameaçando matar os passageiros", contou à TV Bahia. A última linha roubada foi a Cajazeiras XI - Pituba.