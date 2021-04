Salvador retoma vacinação de trabalhadores de saúde e agentes de segurança

A prefeitura de Salvador retoma nesta segunda-feira (19) a aplicação da primeira dose da vacina em trabalhadores de saúde, autônomos da área, agentes de segurança e salvamento e agora, também, as doulas.

Além disso, nesta segunda, das 18h às 21h, acontece novamente o Corujão da Vacinação, exclusivamente para pessoas acima de 60 anos (mais detalhes abaixo).

Veja como vai funcionar o esquema da vacinação:

SEGUNDA-FEIRA (19) PRIMEIRA DOSE:

08 às 18h:

Trabalhadores da saúde e autônomos: será retomada a aplicação da primeira dose para os trabalhadores da saúde e autônomos, cujas doulas também passam a serem beneficiadas nesta etapa. Todos devem estar com os nomes cadastrados no site da Secretaria de Saúde e no ato da vacina apresentar os seguintes itens: documento oficial de identificação com foto e cópia do contracheque ou do contrato social.

Drivers: FBDC Brotas e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)

Pontos Fixos: FBDC Brotas e Universidade Católica de Salvador (Campus Pituaçu)

Autônomos: documento oficial de identificação com foto, carteira do conselho de classe e cópia do último Imposto de Renda, ou cópia do comprovante atualizado de pagamento do ISS, contrato de Pessoa Jurídica ativo ou última nota fiscal.

Pacientes em hemodiálise: devem estar com os nomes cadastrados no site www. saude. salvador. ba.go.br e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto.

Policiais federais, militares, civis e rodoviários federais; bombeiros, guardas municipais, agentes de salvamento e trânsito: Todos devem estar em pleno exercício das atividades, lotados em Salvador, nome cadastrado no site www. saude. salvador. ba.go.br e ter idade igual ou superior a 50 anos. No ato da vacina deverão apresentar documento oficial de identificação com foto e cópia do último contracheque.

Doulas: devem estar com os nomes cadastrados no site www. saude. salvador. ba.go.br e no ato da vacina apresentar documento oficial de identificação com foto, cópia do último Imposto de Renda ou cópia do comprovante atualizado de pagamento do ISS, contrato de Pessoa Jurídica ativo ou última nota fiscal.

SEGUNDA DOSE

A aplicação da segunda dose, para complemento do calendário vacinal segue normalmente, sem interrupção. Para tanto é preciso ser observada a data de retorno sinalizada no cartão de vacina na ocasião da primeira aplicação.

Drivers: FTC Paralela; Faculdade Universo (Campus ACM); Barradão; USF San Martins III

Ponto Fixo: Barradão; FTC Paralela; Clube dos Oficiais (Dendezeiros); UBS Ramiro de Azevedo; UBS Colinas de Periperi.

Idosos

08 às 12h: os idosos com 60 anos nascidos entre 19 de abril de 1960 e 19 de outubro de 1960, que não compareceram a um dos pontos de vacinação no final de semana, ainda poderão ser vacinados na segunda-feira (19) no turno matutino.

13 às 18h: serão vacinados os idosos com 60 anos ou mais nascidos de 19 de outubro de 1960 a 19 de janeiro de 1961.

Drivers: PAF Ondina; Arena Fonte Nova; Atakadão Atakarejo; 5º Centro de Saúde; Parque de Exposições; Centro de Convenções; FBDC Cabula; Unijorge Paralela; Vila Militar (Dendezeiros).

Pontos Fixos: USF Vista Alegre; UBS Nelson Pihaui Dourado; USF Resgate; USF Federação; USF Santa Luiza; USF Plataforma; USF Cajazeiras X; Unijorge Paralela; 5º Centro de Saúde; Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros)

CORUJÃO DA VACINAÇÃO:

Na segunda-feira, 19 de abril, acontece mais uma edição do Corujão da Vacina em 04 drives, contemplando apenas os idosos com 60 anos ou mais nascidos até 19 de janeiro de 1961

Horário: 18 às 21 horas

Público alvo: APENAS os idosos com 60 anos ou mais nascidos até 19 de janeiro de 1961.

Drives: Arena Fonte Nova, 5º Centro, Centro de Convenções e Vila Militar (Dendezeiros).