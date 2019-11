Salvador sediará Feira Baiana da Agricultura Familiar a partir de 23 de novembro 

Entre os dias 23 de novembro e 1º de dezembro acontecerá em Salvador a 10ª ediçaõ da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, no Parque de Exposições de Salvador, durante a Fenagro 2019.

Este ano, além dos produtos já conhecidos como as cervejas artesanais de umbu e de licuri, linguiça de tilápia, iogurte de café, umbu e licuri e licuri caramelizado, a feira traz novidades como cerveja de maracujá da Caatinga, iogurte de abacaxi, cosméticos feito à base de mel, drinks de café, chopp de licuri, de cupuaçu e de mel de cacau, barras de chocolate com pimenta, gengibre e muito mais.

A feira tem 27 armazéns cenográficos em clima de interior. Estarão sendo comercializados cortes especiais de cordeiro, espetinho de bode, carne defumada de caprino, azeite de licuri, vinho caseiro de jaca, queijo de leite de cabra maturado na cachaça e ao vinho, hambúrgueres de sardinha e de jaca, tilápia, ostra, cafés finos, chocolates, nibs caramelizado e granulado, cachaças, licores, mel, pólen, geleias, café gourmet, flocão de milho não transgênico, castanhas de caju, doces, sorvetes, sequilhos, biscoitos, beijus, artesanato, moda, cosméticos e dentre outros produtos.

Na 10ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, teremos ainda uma Praça Gastronômica com uma Vila do Forró, uma Cozinha Show, Praça Quilombola, Praça Indígena, Feira de Artesanato e Feira Tecnológica. Haverá também um rico conteúdo técnico-científico como o Simpósio de Pesquisas, as inovações do Balcão Tecnológico, seminários temáticos e eventos diversos, para fortalecer a agricultura familiar da Bahia, além de uma vasta programação cultural.

Para marcar os 10 anos da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária, o evento contará com a exposição fotográfica Expoentes da Agricultura Familiar. Será lançado ainda um novo selo da agricultura familiar, que se tornará obrigatório pelas associações e cooperativas a partir da portaria da SDR. Durante a feira, a Bahia também fará a adesão, oficialmente, à Década da Agricultura Familiar, lançada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

Na Cozinha Show – Sabores e Saberes da Agricultura Familiar, nomes renomados na gastronomia como Fabrício Lemos, Marina Sabino, Bruna Moreira, Andrea Albuquerque, Caco Marinho, Rafael Zacarias e José Morchon farão uma interação entre a gastronomia e a origem dos alimentos com a apresentação de pratos desenvolvidos a partir dos produtos comercializados na feira. Durante toda a semana, os chefs de cozinha darão aulas para estudantes de gastronomia de universidades públicas e faculdades privadas, com intuito de resgatar saberes culinários dos povos rurais, indígenas e quilombolas, revelando memórias e tradições no preparo de alimentos pouco processados, com a participação de representantes de comunidades. As aulas serão abertas ao público e as vagas são limitadas.

Considerado o maior evento de comercialização da agricultura familiar do país, a feira é organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), em parceria com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes/BA), e traz para a capital 2.638 produtos de 292 empreendimentos de toda a Bahia.

Na próxima quinta-feira (21), a SDR promove happy hour para jornalistas e convidados para apresentar produtos de agricultura familiar em menu preparado pelo chef Caco Marinho.

Nesta quinta-feira (14) jogadores do Bahia (Douglas, goleiro) e do Vitória (Caique, goleiro) receberam uma cesta produtos da agricultura familiar e foram convidados a conferir toda diversidade produtiva que será exibida na feira.

Serviço:

Local: Parque de Exposições de Salvador

Período: 23 de novembro a 01 de dezembro

Horário de funcionamento: das 8h às 22h

Ingresso: R$10 reais (exceto crianças e idosos a partir de 60 anos)