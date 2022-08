Salvador sediará primeira edição do Congresso Náutico da Bahia

Nos próximos dias 30 e 31 deste mês, Salvador será palco da primeira edição do Congresso Náutico da Bahia. O evento, que ocorrerá no Terminal Marítimo de Salvador, no Comércio, às 8h, contará com oficinas, palestras, exposições e mesas redondas para promover a cultura da navegação.

“Nosso propósito é estimular o enorme potencial náutico da Bahia e região Norte-Nordeste, para tanto, o congresso vai proporcionar muito conhecimento aos seus participantes”, afirma, Hugo Leonardo Assis, CEO da Barco Show Eventos, que promove a ação com o patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Turismo da Bahia (SETUR).

Ainda de acordo com ele, a ocasião será uma oportunidade, não apenas para os praticantes de esportes náuticos, mas também para empresários, investidores e prestadores de serviço do setor.

Na terça-feira (30), a mesa redonda sobre “Desenvolvimento Náutico da Bahia e Região Norte-Nordeste do país” abrirá o evento com a presença do capitão dos Portos da Bahia, Paulo Gonzalez, do secretário de Turismo do Estado da Bahia, Maurício Bacelar, entre outras autoridades [confira programação completa abaixo].

Na ocasião, também será lançada a campanha “E se o mar não tivesse água?” para chamar a atenção para a grande quantidade de lixo que é jogado no mar. “A ideia é promover a conscientização das pessoas para que não sujem os mares e praias”, destaca Hugo Leonardo Assis.

Os ingressos para o Congresso Náutico da Bahia custam de R$40 a R$130 e estão disponíveis na plataforma Sympla ou pelo site www.barcoshoweventos.com.br.



Programação

Exposição Náutica

30 e 31 de agosto, das 14 às 22 horas

Dia 30 de agosto (terça-feira)

8h - Abertura Oficial do evento e Mesa Redonda – Desenvolvimento Náutico da Bahia e Região Norte-Nordeste do país.

16h às 17h - Baía de Todos-os-Santos. No palco da história e do futuro. Palestrante: Rafael Dantas, historiador, professor e pesquisador.

17h30 às 18h30 - Isso não tem no seu Manual de Jet Ski – Palestrante: João Kairalla, piloto campeão mundial de jet ski em 2004 pela categoria Free Style.

19h às 20h - Sustentabilidade: 22 anos de Projeto Baleia Jubarte em Salvador e Litoral Norte da Bahia - Conservação, Pesquisa e Turismo de Observação de Baleias. Palestrante: Gustavo Rodamilans (Médico veterinário, Doutor em Ciência Animal pela UFBA, atua há 15 anos em projetos de conservação de animais marinhos).

20h30 às 21h30 - Mulheres na Náutica: os desafios, conquistas e paixão pelo mar com Agatha Wicks, Dávila Kess, Deliene Mota, Thais Riccio e convidadas.

Dia 31 de agosto (quarta-feira)

15h às 16h - O mergulho e o turismo em Salvador. Palestrante: Gilson Galvão (Tuca)

16h30 às 17h30 - Experiência e trajetória de um dos principais construtores navais do Brasil - Palestrante: Amilton Gutierrez, considerado um dos principais construtores navais do Brasil com mais de 600 barcos construídos.

18h às 19h - Mundo do Jet Ski - Palestrante: Bruno Jacob (Bicampeão Internacional Freeride).

19h30 às 20h30 - Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e estruturas náuticas do Brasil. Palestrante: Victor Almeida (advogado e consultor).

21h às 22h - Veleiro Stanley Marujo’s e a conquista de dois podiuns na Semana Internacional de Vela de Ilhabela. Tripulação: Wallace, Agatha, Gerald e Jack Wicks; Alberto Vita; Adriano Quintela; Francesco Colombo; Dabylson Vasconcellos; Maxsuel Lavigne; Ivan Candido; Arthur Menezes e Marcos Bona.

22h30 - Encerramento

Programação Oficinas (31 de agosto)

Inscrição: 2kg de Alimentos não perecíveis

14h às 15h - Dicas de gastronomia a bordo - Com Deliene Mota

16h às 17h - Operações básicas com software de navegação - Com membro da Capitania dos Portos da Bahia

17h30 às 18h30 - Dicas para decorar a sua embarcação - Com Thais Riccio

19h às 20h - Cuidados essenciais com seus motores - Com Felipe da Divisão Volvo Penta

20h30 às 21h30 - Uma navegação segura à luz da RIPEAN - Com membro da Capitania dos Portos da Bahia