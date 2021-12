Salvador segue com estratégia 'Liberou Geral' da vacina contra covid nesta terça (14)

A vacinação contra Covid-19 segue na capital baiana nesta terça-feira (14) das 08h às 16h, com a estratégia “Liberou Geral”. Durante a mobilização estarão disponíveis para aplicação a 1ª e 2ª doses para o público com 12 anos ou mais que não tenha se vacinado na capital baiana, independentemente de ser residente do município, ou seja, mesmo não morando em Salvador ou não tendo tomado as doses aqui, o cidadão será contemplado.

Já a 3ª dose estará disponível exclusivamente para os imunossuprimidos que tomaram a 2ª dose até 14 de novembro e indivíduos com 18 anos ou mais e também não há necessidade de residir em Salvador ou ter tomado as doses no município, porém é necessário ter o intervalo de 150 dias ou mais da data da segunda dose.

O interessado deve apresentar OBRIGATORIAMENTE originais e cópias do cartão de vacina, documento de identificação com foto e comprovante de residência. Os voluntários de pesquisas e estudos sobre vacina contra Covid-19, além dos documentos já citados devem levar declaração do Instituto de pesquisa de que estão liberados para terceira dose sem prejuízo do prosseguimento do estudo/pesquisa.

A mobilização Vacina em Movimento também acontecerá com a oferta dos imunizantes em pontos de grande circulação de pessoas atendendo todos os públicos habilitados pela estratégia, das 08h às 16h, na Rodoviária, Aeroporto, além das estações da Lapa e Mussurunga.

Documentação

No ato da vacinação deverá ser apresentado obrigatoriamente: cópia do documento oficial de identificação com foto, Cartão de vacina e comprovante de residência da cidade onde reside. Enquanto o sistema da carteira nacional de vacinação digital (CONECTSUS) estiver fora do ar, a apresentação do mesmo não será exigido no ato da imunização.

Vale salientar que os menores de 18 anos deverão ser acompanhados pelos pais ou outro responsável de maior de idade durante o ato da vacinação. Para comprovação da responsabilidade, o pai ou a mãe devem apresentar documento de identificação original com foto no momento da imunização. No caso de outro responsável maior de idade, além do documento de identificação com foto, será necessário apresentar ainda uma declaração de responsabilidade que pode ser feita manualmente.



As gestantes devem apresentar obrigatoriamente cópia impressa da prescrição médica, já as puérperas, além da prescrição médica, uma cópia também da certidão de nascimento do bebê ou Declaração dos Nascidos Vivos.

Confira o esquema e horários:

PONTOS VOLANTES - 08H ÀS 16H

Aeroporto. Estação da Lapa, Estação Mussurunga e Rodoviária.

OS PONTOS VOLANTES ATENDERÃO TODOS OS PÚBLICOS HABILITADOS PARA ADMINISTRAÇÃO DA 1ª, 2ª E 3ª DOSES NA CAPITAL BAIANA

1ª DOSE: REPESCAGEM PARA PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS

08H ÀS 16H

Pontos Fixos: UBS Péricles Cardoso, USF Terreiro de Jesus, USF Itacaranha, USF Alto de Coutos II, USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III, UBS Nelson Pihauy Dourado, USF Mussurunga, USF Itapuã, USF Aristides Maltez, USF Coração de Maria, UBS José Mariane, UBS Orlando Imbassahy, USF Nova Esperança, USF Jardim Campo Verde, USF Joanes Leste, UBS Virgílio de Carvalho, UBS Ministro Alckmin, USF Ursula Catharino, USF Menino Joel, USF Federação, USF Mata Escura, USF São Gonçalo do Retiro, USF Arraial do Retiro, USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), USF Estrada das Barreiras, USF São Marcos, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Nova Brasília, USF Cambonas, UBS Sete de Abril, UBS Marechal Rondon, USF Boa Vista de São Caetano, UBS Frei Benjamin, UBS Mario Andrea, UBS Cosme de Farias, UBS Manoel Vitorino, UBS César de Araújo, USF Parque de Pituaçu, USF Pituaçu, USF Zulmira Barros, USF San Martim I e USF Santa Monica.

1ª DOSE: PESSOAS COM IDADE ENTRE 12 E 17 ANOS COM E SEM COMORBIDADES; GESTANTES E PUÉRPERAS DE 12 A 17 ANOS OU MAIS

08H ÀS 16H

Drive-thru: Shopping Bela Vista, 5º Centro de Saúde, Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e FBDC Brotas.

Ponto Fixo: CSU Pernambués, USF Eduardo Mamede, USF Jardim das Margaridas, USF São Cristóvão, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde, Clube dos Oficiais (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Beira Mangue, USF Teotonio Vilela II, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, FBDC Brotas, USF Curralinho, USF Imbuí, USF João Roma, UBS Castelo Branco, UBS Ramiro de Azevedo, USF SAN Martim III e USF Pirajá.

*Unidade exclusiva para gestantes, puérperas e adolescentes com comorbidades: USF Vila Matos

2ª DOSE OXFORD (APRAZADOS ATÉ 11 DE JANEIRO 2022)

08H ÀS 16H

Pontos Fixos: UBS Péricles Cardoso, USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Cajazeiras XI, UBS Nelson Pihauy Dourado, USF Mussurunga, USF Aristides Maltez, UBS Virgílio de Carvalho, USF Federação, USF Mata Escura, USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), USF São Marcos, USF Vila Nova de Pituaçu, UBS Marechal Rondon, USF Boa Vista de São Caetano, UBS Mario Andrea, USF Parque de Pituaçu, USF Santa Monica.

2ª DOSE CORONAVAC (APRAZADOS ATÉ 14 DE DEZEMBRO DE 2021)

08H ÀS 16H

Pontos Fixos: UBS Péricles Cardoso, USF Terreiro de Jesus, USF Itacaranha, USF Alto de Coutos II, USF Colinas de Periperi, USF Plataforma, USF Vista Alegre, USF Cajazeiras XI, USF Fazenda Grande III, UBS Nelson Pihauy Dourado, USF Mussurunga, USF Itapuã, USF Aristides Maltez, USF Coração de Maria, UBS José Mariane, UBS Orlando Imbassahy, USF Nova Esperança, USF Jardim Campo Verde, USF Joanes Leste, UBS Virgílio de Carvalho, UBS Ministro Alckmin, USF Ursula Catharino, USF Menino Joel, USF Federação, USF Mata Escura, USF São Gonçalo do Retiro, USF Arraial do Retiro, USF Prof. Guilherme Rodrigues da Silva (Arenoso), USF Estrada das Barreiras, USF São Marcos, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Nova Brasília, USF Cambonas, UBS Sete de Abril, UBS Marechal Rondon, USF Boa Vista de São Caetano, UBS Frei Benjamin, UBS Mario Andrea, UBS Cosme de Farias, UBS Manoel Vitorino, UBS César de Araújo, USF Parque de Pituaçu, USF Pituaçu, USF Zulmira Barros, USF San Martim I e USF Santa Monica.

2ª PFIZER (APRAZADOS ATÉ 11 DE JANEIRO DE 2022)

08H ÀS 16H

Drive-thru: Shopping Bela Vista, 5º Centro de Saúde, Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e FBDC Brotas.

Ponto Fixo: CSU Pernambués, USF Eduardo Mamede, USF Jardim das Margaridas, USF São Cristóvão, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde, Clube dos Oficiais (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Beira Mangue, USF Teotonio Vilela II, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, FBDC Brotas, USF Curralinho, USF Imbuí, USF João Roma, UBS Castelo Branco, UBS Ramiro de Azevedo, USF SAN Martim III e USF Pirajá.

3ª DOSE PACIENTES IMUNOSSUPRIMIDOS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ 14 DE NOVEMBRO DE 2021

08H ÀS 16H

Drive-thru: Shopping Bela Vista, 5º Centro de Saúde, Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e FBDC Brotas.

Ponto Fixo: CSU Pernambués, USF Eduardo Mamede, USF Jardim das Margaridas, USF São Cristóvão, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde, Clube dos Oficiais (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Beira Mangue, USF Teotonio Vilela II, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, FBDC Brotas, USF Curralinho, USF Imbuí, USF João Roma, UBS Castelo Branco, UBS Ramiro de Azevedo, USF SAN Martim III e USF Pirajá.

3ª DOSE PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ 14 DE JULHO DE 2021

08H ÀS 16H

Drive-thru: Shopping Bela Vista, 5º Centro de Saúde, Vila Militar (Dendezeiros), Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos) e FBDC Brotas.

Ponto Fixo: CSU Pernambués, USF Eduardo Mamede, USF Jardim das Margaridas, USF São Cristóvão, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras X, 5º Centro de Saúde, Clube dos Oficiais (Dendezeiros), USF Sérgio Arouca, USF Tubarão, USF Beira Mangue, USF Teotonio Vilela II, USF Santa Luzia, USF Vale do Matatu, FBDC Brotas, USF Curralinho, USF Imbuí, USF João Roma, UBS Castelo Branco, UBS Ramiro de Azevedo, USF SAN Martim III e USF Pirajá.