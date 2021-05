Salvador segue com mutirão de aplicação da segunda dose da vacina contra Covid-19

O mutirão para aplicação da segunda dose dos imunizantes Oxford/AstraZeneca e Coronavac segue nesta quarta-feira (26) em Salvador. A estratégia contemplará as pessoas que estão com a data de retorno agendado até o dia 30 de maio, antecipando o prazo para completar o esquema vacinal.

Além da demanda aberta (espontânea), para proporcionar mais comodidade ao público, a SMS também abrirá o sistema para o agendamento da vacina através do site da pasta.

A aplicação da primeira dose para o grupo prioritário habilitado no município também segue suspensa, sendo retomada após o reabastecimento de doses na capital baiana.

Balanço

Nesta terça-feira (25) os postos de vacinação contra Covid-19 no mutirão de aplicação da 2ª dose apresentaram baixa adesão. Das mais de 18 mil pessoas que estão com a data de retorno agendado até o dia 28 de maio para segunda aplicação dos imunizantes na cidade, apenas 8,3 mil compareceram aos pontos de imunização para completar o esquema vacinal.

O secretário municipal da Saúde, Leo Prates, reforçou a importância de os indivíduos habilitados para a 2ª dose aproveitarem a oportunidade do mutirão para completar o esquema da vacina. “Estamos com toda a estrutura que conta com mais de 1,5 mil servidores envolvidos direcionada exclusivamente para aplicação das 2ª doses. É uma oportunidade para as pessoas que estão com a dose de reforço atrasadas ou com retorno aprazado até dia 30 de maio garantirem a imunidade assegurada pelas duas aplicações”, destacou Prates.

2ª DOSE CORONAVAC (8h às 16h)

Drive: Unijorge Paralela; Universidade Católica de Pituaçu; 5º Centro de Saúde; FBDC Brotas

Ponto fixo: 5º Centro de Saúde; USF Vista Alegre; UBS Nelson Piauhy Dourado (Águas Claras); UBS Eduardo Mamede (Mussurunga); Colégio da Polícia Militar (Dendezeiros); UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora); Unijorge Paralela; Universidade Católica de Pituaçu; FBDC Brotas

2ª DOSE OXFORD (8 às 16h)

Drive: Centro de Convenções; Arena Fonte Nova; Parque de Exposições; Atakadão Atakarejo; FBDC Cabula; Barradão; PAF Ondina; Faculdade Universo (Av. ACM); Shopping Bela Vista; USF San Martim III.

Ponto fixo: USF Curralinho; Barradão; USF Federação; USF Fernando Filgueiras (Cabula IV); USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria); Parque de Exposições; USF Resgate; USF Vale do Matatu; USF Cajazeiras X; USF Colinas de Periperi; USF Vila Nova de Pituaçu; USF Plataforma; USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança).