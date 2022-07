Salvador segue com ventos frios e chuva até o fim de semana

O climinha de inverno chegou mesmo em Salvador. Após dias de vento frio, o dia foi de chuvas fracas e de curta duração nesta quarta-feira (27). E quem espera que os dias de sol voltem logo, pode tirar o cavalinho da chuva. A expectativa, segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), é que o fim de semana também tenha algumas nuvens e um pouco de chuva.

Em decorrência dos ventos que sopram do mar, o céu deve continuar encoberto e com chuvas de maneira moderada até o final de semana. Amanhã (28) a previsão é de céu parcialmente nublado com chances de até 60% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia.

Na sexta o céu fica de claro a parcialmente nublado com chances de até 20% de chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. No sábado (30), o sol aparece com algumas nuvens, mas não chove, já no domingo (31), o sol também aparece com nuvens e chove rápido durante o dia e a noite.

Chuva

Só hoje, nas últimas 12 horas, foram registrados acumulados de chuvas acima de 10,0 mm e os pontos mais atingidos foram a Palestina (7,4 mm), Itacaranha (5,8 mm), Alto do Cabrito (5,4 mm) e Valéria (5,2mm).

Até o período da tarde foram contabilizadas 39 ocorrências, sendo 12 ameaças de desabamento, quatro ameaças de desabamento, uma árvore ameaçando cair, nove avaliações de imóvel alagado, cinco deslizamentos de terra, seis infiltrações e duas orientações técnicas.

Segundo a Codesal, não há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.