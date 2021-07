Salvador: Semob retoma vistorias de veículos de transporte particular a partir de agosto

A partir do próximo dia 2 de agosto, a Prefeitura de Salvador vai retomar as vistorias de veículos de transporte particular. A Secretaria de Mobilidade (Semob) é a responsável pela inspeção de táxis, mototáxis e veículos de transporte escolar. As vistorias serão feitas de forma escalonada, de acordo com a categoria e o alvará de cada veículo.

As vistorias foram suspensas em 2020 por conta da pandemia, e a última inspeção foi realizada em 2019. De acordo com a Semob, para passar pelo processo é necessário fazer o agendamento no site www.agendamentomobilidade.salvador.ba.gov.br. Os atendimentos serão realizados de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30, na sede da Coordenadoria de Transportes Especiais (Cotae), na Avenida Vale dos Barris, ao lado do Estacionamento São Raimundo.

“A inspeção anual é a garantia de que o usuário está utilizando um transporte com segurança, regulamentado, com autorização do poder público para prestar o serviço de transporte de pessoas. Ano passado as vistorias foram suspensas, mas, agora, com a retomada das atividades, o avanço da vacinação e a consequente redução no número de casos de Covid-19 em Salvador, podemos retomar essas inspeções com mais segurança para todos”, afirma o secretário da Semob, Fabrizzio Muller.

Táxis – A primeira categoria a ser atendida será a de táxis comuns, a partir do próximo dia 2. Para o processo, os motoristas deverão ter em mãos a documentação exigida, como carteira de identidade (RG), carteira de habilitação (CNH), certificado da última aferição, cartão de identificação, comprovante de residência, selo GNV, licenciamento atualizado e licença de veiculação do engenho de publicidade em táxi. Durante a inspeção serão observados os itens de padronização obrigatórios, como as faixas laterais e o número de alvará, além dos itens de segurança, higiene e conservação do veículo.



Mototaxistas – No período de 4 a 21 de outubro, será a vez dos mototaxistas e veículos de transporte escolar passarem pela inspeção. Será necessário apresentar o cartão de identificação – caso esteja vencido deverá ser renovado –, comprovante de residência, licenciamento atualizado, CNH e apólice de seguro da motocicleta.

Transporte escolar – Já os veículos de transporte escolar serão inspecionados entre os dias 25 de outubro a 8 de novembro. No ato da vistoria deverão ser apresentados o cartão de identificação, comprovante de residência, licenciamento do veículo atualizado, habilitação do condutor na categoria D, pagamento da taxa de vistoria, “nada consta” de multas de trânsito e selo GNV.

Também serão observados itens como padronização obrigatória dos veículos (conforme artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro), condições de tráfego e de higiene, estado de conservação, controlador de velocidade (tacógrafo) já devidamente aferido pelo Ibametro, equipamentos de segurança (extintor de 4kg, macaco, triângulo e chave de roda) e câmera de ré. Caso seja identificado algum problema, o permissionário terá um prazo de 10 a 30 dias para solucionar e retornar à Cotae para uma nova vistoria.