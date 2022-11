Salvador Shopping lança decoração natalina com Papai Noel e musical inédito 

O Salvador Shopping inaugurou nesta terça-feira (8) a decoração natalina. Os personagens do Grupo Blitz apresentaram espetáculo musical inédito que mostrava os preparativos dos ajudantes do Papai Noel para atender aos pedidos do fim de ano. Depois do espetáculo, o Bom Velhinho recebeu o público na sua ‘Brinquedoteca’, no piso L2.

O shopping aposta ainda nas apresentações de grupo de Coral, visita dos personagens do Toy Story, ação social Estrelas do Bem, atrações de realidade virtual em 3D, oficina de bola de sabão gigante, ações que serão realizadas e seguem até o dia 25 de dezembro.

“Depois do sucesso do ano passado, quando trouxemos a decoração do Mickey, esse ano resolvemos manter a temática Disney, desta vez com o Toy Story, que revela uma história de união e amizade entre os brinquedos em uma decoração interativa”, comentou Marianna Muniz, gerente de Marketing do Salvador Shopping.

Toy Story

Um dos destaques da decoração é o Buzz Lightyear gigante (com sete metros de altura) e, ainda, a grande árvore do personagem Woody, com quase 20 metros e decoradas com bolas em led que geram efeitos luminosos. O público poderá conferir o show de luzes, que é realizado todos os dias, a cada 30 minutos com trilha sonora com o clássico “Amigo estou aqui”, tema do universo Toy Story. No cenário principal ainda foram instalados os brinquedos: o latão "sobe e desce", o escorregador na árvore, o gira-gira acessível (para cadeirantes) e o acerte o alvo, todas gratuitas. Os pets também têm um espaço instagramável, onde seus tutores podem registrar momentos em fotos e vídeos. O espaço está localizado no piso G1, em frente à Multicoisas. O tradicional presépio foi instalado no Piso L3.



Além do Salvador Shopping, o Salvador Norte também vai ter como tema a série de filmes de sucesso da Disney. Numa ação inédita, propõem que crianças e adultos realizem um circuito, conhecendo as decorações, que são complementares, em uma imersão na fantasia de Andy, Woody, Buzz Lightyear, Aliens e seus amigos.



Os clientes que visitarem as decorações dos dois shoppings vão receber uma cartela de figurinhas exclusivas, com os personagens do Toy Story e terão prioridade na fila para a visita ao Papai Noel. Para ganhar é fácil: primeiro, o cliente carimba o passaporte na Praça do piso L1 de um dos shoppings. Depois, apresenta na Praça do outro shopping para receber o segundo carimbo, completando a experiência Toy Story.



Salvador Shopping

Decoração Toy Story

Onde: Praça Central – Piso L1 do Salvador Shopping;

Período: 08 de novembro a 25 de dezembro de 2022;

Horário: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Visitação gratuita



Salvador Norte Shopping

Decoração Toy Story

Onde: Praça Central – Piso L1 do Salvador Norte Shopping;

Período: até 31 de dezembro de 2022;

Horário: segunda a sábado, das 9h às 22h; domingo, das 12h às 21h;

Visitação gratuita

Programação de Natal dos outros shoppings:



Shopping Barra

Aberta para visitação

Tema: A festa dos ursos



Shopping Itaigara

Aberta para visitação

Tema: Minicidade de Natal



Shopping Paseo

Inauguração: 11 de novembro - com apresentação da Cia on Broadway

Tema: Um desejo de Natal



Salvador Shopping

Inauguração: 8 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Salvador Norte

Inauguração: 9 de novembro

Tema: Ao infinito e além - a magia de Toy Story



Shopping Paralela

Inauguração: 5 de novembro, 9h

Tema: Mundo Nickelodeon



Shopping da Bahia

Inauguração: 15 de novembro

Tema: Natal Nevado do Shopping da Bahia

Atração: 5° edição da Noelândia - A grande biblioteca de Papai Noel

ingressos: www.shoppingdabahia.com.br



Shopping Bela Vista

Aberta para visitação

Tema: A Bela Fábrica de Doces



Shopping Center Lapa

Inauguração: 5 de novembro

12h - Distribuição de guloseimas

15h - Chegada de Papai Noel

Tema: Jardim dos Sonhos