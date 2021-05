Salvador suspende campanha de vacinação contra covid-19 neste domingo (23)

Neste domingo (23), não haverá vacinação contra o novo coronavírus em Salvador. De acordo com a Prefeitura, não há pessoas com retorno sinalizado no cartão de vacina para o imunizante Oxford nesta data.



Além disso, a equipe de imunização avalia a estratégia a partir da próxima segunda-feira (24) por conta do baixo estoque de imunizantes em Salvador. As informações serão divulgadas posteriormente.



Neste sábado (22), mais de 11 mil pessoas foram imunizadas contra covid-19 em Salvador. Com isso, a capital baiana ultrapassou a marca de 1 milhão de doses aplicadas, sendo que pouco mais de 720 mil pessoas receberam a primeira aplicação e outras 343 mil completaram o esquema vacinal com a administração das duas doses.



Governo Federal deve enviar novas doses no começo da semana

A Fiocruz entregou na última sexta-feira (21) mais 6,1 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca, produzidas no Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), na Zona Norte do Rio. O envio desta nova remessa para os estados deve ser realizado a partir de segunda (24). O Ministério ainda não divulgou o números de doses que serão repassadas para os estados.